Chồng nhẫn tâm tưới xăng đốt vợ vì ghen tuông

Đời sống 15/09/2022 17:18

Nghi vợ ngoại tình, Nguyễn Hữu Ánh nổi lòng ghen tương, tưới xăng đốt vợ tử vong.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 15.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Ánh (SN 1986, trú xã Phú Dương, TP. Huế) phạm tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nguyễn Hữu Ánh kết hôn với chị Trần Thị M. N. (SN 1994), cùng chung sống tại xã Phú Dương và có 4 người con.

Chồng nhẫn tâm tưới xăng đốt vợ vì ghen tuông - Ảnh 1
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Ánh - Ảnh: Dân Việt

Báo Dân Việt cho biết, khoảng đầu năm 2020, chị N thường xuyên đi làm về muộn nên Ánh nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác, dẫn đến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, cãi nhau.

Khoảng 22h ngày 4.12.2021, sau khi nhậu với bạn tại nhà nhưng Ánh chưa thấy N. về nên Ánh gọi điện thoại, chị N. nghe máy. Ánh nghĩ rằng, chị N. có quan hệ tình cảm với khác nên chờ về để hỏi chuyện.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị N về nhà, Ánh hỏi "Vì sao không bắt máy" thì chị N không trả lời. Khi thấy điện thoại của chị N có chuông báo tin nhắn, chị N vừa cầm lên xem thì Ánh giật điện thoại của chị N ném xuống nền nhà. Lúc này Ánh cũng ném luôn điện thoại của mình xuống nền nhà.

Tiếp đó, Ánh lấy 1 chai xăng ở góc nhà đổ vào người chị N., cầm bật lửa ga rồi đốt vợ. Lúc này, chị N. bị cháy nằm xuống nền nhà kêu la.

Thấy vậy, Ánh chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm ra dập lửa, bồng chị N vào phòng ngủ xé quần áo bị cháy ra, dùng khăn tắm đắp lên phần dưới người chị N. Sau đó, Ánh chạy đến nhà bà Trần Thị G (mẹ đẻ chị N) để gọi bà G đến đưa chị N đi bệnh viện cấp cứu.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện thì chị N. tử vong do sốc nhiễm trùng các vết bỏng da trên cơ thể.

Theo Báo Lao Động đưa tin, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Ánh 16 năm tù về tội "Giết người".

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