Phát hiện đám cháy, người trong nhà hoảng hốt ôm đồ tháo chạy trong đêm

Trong đêm, căn nhà kinh doanh bia, nước giải khát trên đường Tô Ký (quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, khoảng 23h tối 14.9, người dân sinh sống ở khu vực trên bất ngờ phát hiện khói lửa phát ra ở ngôi nhà 4 tầng nằm dưới chân cầu Chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận.



Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Lao Động

Người bên trong nhà chạy ra ngoài hô hoán rồi cùng hàng xóm dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Sợ cháy lan, những nhà dân liền kề vội di dời tài sản, tháo chạy ra phía ngoài. Sợ vụ cháy lan rộng, một số hộ dân xung quanh cũng nhanh chóng dời tài sản ra ngoài.

Sau đó, Lực lượng PCCC và CNCH quận 12 nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đám cháy được không chế sau đó.

Báo Thanh Niên ghi nhận, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản hàng hoá bên trong căn nhà cháy bị hư hỏng.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.

Thấy cửa cổng không khóa, người phụ nữ thản nhiên vào nhà dân trộm laptop Nhìn thấy căn nhà trong hẻm chỉ khép hờ cửa và xung quanh không có ai, người phụ nữ đột nhập vào bên trong, lấy trộm tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-dam-chay-nguoi-trong-nha-hoang-hot-om-do-thao-chay-trong-dem-502996.html