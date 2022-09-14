Nhìn thấy căn nhà trong hẻm chỉ khép hờ cửa và xung quanh không có ai, người phụ nữ đột nhập vào bên trong, lấy trộm tài sản.

Theo thông tin từ Pháp Luật, ngày 13.9, mạng xã hội chia sẻ clip người phụ nữ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản. Vụ trộm chỉ diễn ra trong vài phút, lấy được tài sản người phụ nữ điềm nhiên rời đi.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở hẻm 59 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM.



Camera ghi lại nghi phạm mở cửa nhà dân đột nhập lấy tài sản - Ảnh: Thanh Niên

Bà M (nạn nhân) cho biết khoảng 9 giờ ngày 10-9, người nhà của bà có việc gấp nên đi ra ngoài và khép hờ cửa. Trong nhà lúc này còn một người nhưng ở phía sau nhà.

Ngay lúc đó, người phụ nữ đi vào hẻm, đến mở cửa cổng, vào sân nhà bà M.. Người này quan sát, mở cửa chính đột nhập vào bên trong nhà lục lọi, lấy trộm máy laptop quấn vào chiếc khăn để che giấu rồi nhanh chân tẩu thoát. Toàn bộ vụ trộm chỉ diễn ra trong khoảng hai phút được camera an ninh ghi lại.



Người phụ nữ dùng khăn quấn chiếc laptop rồi ôm đi - Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo bà M, chiếc laptop gia đình mua hơn 10 triệu đồng để con gái học tập. Sau vụ trộm, bà M có phản ánh về vụ trộm nhưng chưa trình báo bằng văn bản cho công an.

“Chiếc laptop giá hơn 10 triệu đồng gia đình mua để con gái học tập. Máy mất rồi mà nhà chưa có tiền nên phải đi mượn máy về cho con học”, bà M. bức xúc kể lại với Thanh Niên.

Sau đó, bà M. đã gọi điện cho một người có chức trách tại địa phương để phản ánh về vụ trộm, tình hình an ninh trật tự địa bàn nhưng chưa trình báo bằng văn bản cho công an.Clip sau đó được đưa lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

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