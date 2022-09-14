Một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam vào năm 2020 để kêu gọi quyên góp.

Chiều 13.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết đã nắm thông tin về một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở xã Đại Cường (H.Đại Lộc) xảy ra từ năm 2020 để kêu gọi quyên góp, làm từ thiện.

“Đây là một vụ lừa đảo kêu gọi từ thiện. Tôi đã đề nghị Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác định rõ xem những ai đăng tải thông tin kêu gọi này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, chính quyền huyện cũng đã chỉ đạo thông tin trên các phương tiện thông tin của huyện để người dân nắm, tránh tin vào những lời kêu gọi lừa đảo kiểu này. Đặc biệt, phải cẩn trọng để không bị kẻ gian lừa đảo dẫn dắt, dẫn đến mất tiền oan, bởi vụ việc đau thương này cũng đã xảy ra cách đây 2 năm.

Trước đó, Báo Dân Trí đưa tin về tài khoản Facebook Tâm Hướng Phật đăng tải hình ảnh kèm nội dung về 3 người trong một gia đình chết đuối để kêu gọi từ thiện. Tài khoản này viết: "Khoảng 15 giờ chiều 9/9/2022, trên sông Vu Gia ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương".

Đi kèm bài viết là hình ảnh 3 người đã tử nạn nhiều năm trước - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo tài khoản mạng xã hội này, 3/6 nạn nhân thiệt mạng là người thân trong một gia đình ở thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Gia đình này thuộc diện khó khăn của địa phương, quanh năm chỉ biết làm nông đủ sống qua ngày nên không có kinh phí mai táng, không có phần mộ.

Phần cuối bài viết, tài khoản Tâm Hướng Phật còn để lại số tài khoản với chủ tài khoản là Lưu Thị Dao, mở tại ngân hàng Vietcombank, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ.

Sau hơn một ngày đăng tải, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt like (thích) và bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

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