Lòng tham vô đáy, thanh niên dùng hình ảnh người chết vài năm trước để kêu gọi từ thiện

Đời sống 14/09/2022 09:00

Một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam vào năm 2020 để kêu gọi quyên góp.

Chiều 13.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết đã nắm thông tin về một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở xã Đại Cường (H.Đại Lộc) xảy ra từ năm 2020 để kêu gọi quyên góp, làm từ thiện.

“Đây là một vụ lừa đảo kêu gọi từ thiện. Tôi đã đề nghị Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác định rõ xem những ai đăng tải thông tin kêu gọi này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, chính quyền huyện cũng đã chỉ đạo thông tin trên các phương tiện thông tin của huyện để người dân nắm, tránh tin vào những lời kêu gọi lừa đảo kiểu này. Đặc biệt, phải cẩn trọng để không bị kẻ gian lừa đảo dẫn dắt, dẫn đến mất tiền oan, bởi vụ việc đau thương này cũng đã xảy ra cách đây 2 năm.

Trước đó, Báo Dân Trí đưa tin về tài khoản Facebook Tâm Hướng Phật đăng tải hình ảnh kèm nội dung về 3 người trong một gia đình chết đuối để kêu gọi từ thiện. Tài khoản này viết: "Khoảng 15 giờ chiều 9/9/2022, trên sông Vu Gia ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương".

Lòng tham vô đáy, thanh niên dùng hình ảnh người chết vài năm trước để kêu gọi từ thiện - Ảnh 1

Đi kèm bài viết là hình ảnh 3 người đã tử nạn nhiều năm trước - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo tài khoản mạng xã hội này, 3/6 nạn nhân thiệt mạng là người thân trong một gia đình ở thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Gia đình này thuộc diện khó khăn của địa phương, quanh năm chỉ biết làm nông đủ sống qua ngày nên không có kinh phí mai táng, không có phần mộ.

Phần cuối bài viết, tài khoản Tâm Hướng Phật còn để lại số tài khoản với chủ tài khoản là Lưu Thị Dao, mở tại ngân hàng Vietcombank, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ.

Sau hơn một ngày đăng tải, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt like (thích) và bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

Bị bạn học nhét đồ chơi vào tai, cháu bé 4 tuổi suýt điếc

Bị bạn học nhét đồ chơi vào tai, cháu bé 4 tuổi suýt điếc

Cháu bé 4 tuổi ở Bình Phước về nhà khóc nhiều sau khi bị bạn học nhét đồ chơi vào tai. Gia đình hốt hoảng đưa đi khám trong tình trạng đau đón, tai chảy máu.

Xem thêm
Từ khóa:   từ thiện kêu gọi từ thiện lừa đảo kêu gọi từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 44 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 44 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 40 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn