Ôtô 7 chỗ đậu trong nhà bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn

Đời sống 13/09/2022 14:36

Chiếc ôtô đang đậu trong căn nhà ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TP.HCM), bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, người nhà dập lửa nhưng bất thành.

Thông thông tin từ Dân Việt, hỏa hoạn xảy ra khoảng 11h15 ngày 13/9 tại căn nhà số 18G đường số 22, phường Linh Đông, TP.Thủ Đức. Thời điểm trên, chiếc ôtô đậu trong căn nhà bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ.

Phát hiện cháy, nhiều người trong nhà tháo chạy ra ngoài, cùng hàng xóm dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bị khống chế được vài phút rồi bùng lên lại.

Ôtô 7 chỗ đậu trong nhà bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy ô tô trong căn nhà ở TP.Thủ Đức - Ảnh: Dân Việt

Zingnews cũng cho biết, ngay sau đó, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã đến hiện trường, khống chế đám cháy. Hỏa hoạn khiến ôtô và một số tài sản trong căn nhà bị hư hỏng.

Công an TP.Thủ Đức cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 Ôtô 7 chỗ đậu trong nhà bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt kèm tiếng nổ lớn - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra trên đường số 22, phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Ảnh: Zingnews

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Từ khóa:   cháy ô tô 7 chỗ cháy nhà

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