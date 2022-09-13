Xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ ở Đồng Nai

Đời sống 13/09/2022 14:12

Lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (H.Định Quán, Đồng Nai) đang xác minh, làm rõ thông tin 2 nữ sinh bị đánh đánh hội đồng, lột đồ xảy ra trên địa bàn.

Sáng 13.9, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (H.Định Quán, Đồng Nai) xác nhận đang xác minh, làm rõ thông tin 2 nữ sinh bị đánh đánh hội đồng, lột đồ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 12.9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh hội đồng 2 nữ sinh khác.

Cụ thể, 2 nữ sinh bị nhiều học sinh khác dùng tay, chân liên tiếp đấm, đá, đạp vào người, tát vào mặt và bị đánh bằng mũ bảo hiểm. Một nữ sinh mặc áo trắng còn bị nhóm học sinh lột đồ.

Xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ ở Đồng Nai - Ảnh 1
Hình ảnh 2 nữ sinh bị đánh hội đồng - Ảnh: Thanh Niên

Theo nội dung clip ghi lại, thời điểm 2 nữ sinh bị vây đánh có khá nhiều người chứng kiến nhưng không ai vào can ngăn mà chỉ cười, đùa cợt.

Báo Lao Động cho biết, UBND xã Thanh Sơn xác định vụ việc xảy ra vào chiều 11.9. Những nữ sinh này học Trường THCS - THPT Tây Sơn (xã Thanh Sơn), nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn.

Ngay khi nắm thông tin, xã Thanh Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an mời các em học sinh và phụ huynh đến làm việc để xác định nguyên nhân sự việc.

Về phía Trường THCS - THPT Tây Sơn, Thanh Niên đưa tin, Ban giám hiệu cũng đã cử giáo viên đến nhà hỏi thăm nữ sinh bị đánh hội đồng. Trường cũng đang chờ kết quả xác minh từ phía công an sau đó mới có hướng xử lý.

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Từ khóa:   bạo lực học đường nữ sinh bị đánh hội đồng đồng nai

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