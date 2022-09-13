Bắt ép rồi giở trò đồi bại với một thiếu nữ tại quán karaoke ở Hải Dương, Vũ Văn Dương vừa bị cơ quan công an khởi tố về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.

Trên Thanh Niên đưa tin, ngày 12.9, Công an H.Bình Giang (Hải Dương) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Dương (36 tuổi, trú thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, H.Bình Giang) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quá trình điều tra xác định, đêm 31.8, Dương cùng nhóm bạn vào phòng VIP 2 của quán karaoke Hải Nam (79 đường Văn Lang, khu Thượng, TT.Kẻ Sặt, H.Bình Giang) để hát karaoke.



Bị can Vũ Văn Dương - Ảnh: Thanh Niên

Báo Người Lao Động cho biết, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-9, mọi người ra về chỉ còn lại Dương và em Đ.M.O. (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái).

Dương xông đến đẩy em O. ra ghế với mục đích giao cấu. Dương dùng vũ lực khống chế nhằm đạt mục đích đồi bại của mình nhưng em O. đã chống cự quyết liệt và đẩy Dương ra rồi bỏ chạy.

Cháu O. sau đó đến Công an H.Bình Giang (Hải Dương) để trình báo vụ việc.

Vụ 2 học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng đến nhập viện, Công an Đà Lạt nói gì? Lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt đã mời 10 học sinh liên quan lên làm việc về vụ 2 học sinh Trường THCS - THPT Tây Sơn bị đánh hội đồng phải nhập viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-khach-phong-vip-gio-tro-doi-bai-voi-thieu-nu-15-tuoi-trong-quan-karaoke-o-hai-duong-502224.html