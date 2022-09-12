Vụ giao con nhờ chữa bệnh, nhận lại hủ tro cốt: Người nhà đã gửi mẫu giám định ADN, mong công an sớm tìm ra sự thật

Đời sống 12/09/2022 17:06

Bố của cháu bé bị chủ cơ sở điều trị tự kỷ bị thiêu xác bằng tro củi đã gửi một phần tro cốt cho Công an Lâm Đồng để giám định ADN, phục vụ điều tra vụ việc.

Liên quan đến nghi án Giao con nhờ chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt, Báo Thanh Niên cho biết, ngày 12.9, ông N.H.N. (45 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), bố của bé N.L.M.Q. (3 tuổi) tử vong bất thường và bị chủ cơ sở điều trị tự kỷ thiêu bằng than củi cho biết, vợ chồng ông vừa lên Lâm Đồng để nộp mẫu tóc của mẹ cháu Q. cùng mẫu tro cốt của Q. để Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ việc.

Vụ giao con nhờ chữa bệnh, nhận lại hủ tro cốt: Người nhà đã gửi mẫu giám định ADN, mong công an sớm tìm ra sự thật - Ảnh 1
Gia đình ông N. tổ chức tang lễ cho con sau cái chết đầy uẩn khúc - Ảnh: Thanh Niên

Theo ông N. kể lại, khi nhận được thông tin từ người nhận chữa bệnh cho cháu Q. là ông L.M.Qu. (45 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai mình đã chết, ông rất bàng hoàng và gọi điện cho vợ cùng anh trai đến quán cà phê để xử lý.

Vụ giao con nhờ chữa bệnh, nhận lại hủ tro cốt: Người nhà đã gửi mẫu giám định ADN, mong công an sớm tìm ra sự thật - Ảnh 2
Hũ tro cốt đặt trên bàn thờ khi gia đình ông N. làm đám tang cho cháu Q. Ảnh: Người Lao Động

Sau khi nhận hũ tro cốt từ ông Qu., vợ chồng ông N. lặng lẽ đưa hũ tro cốt lên nghĩa trang làm đám, giấu cha mẹ già yếu, bị bệnh tim.

"Tôi đã giữ lại một phần tro cốt để phục vụ điều tra vụ việc, phần còn lại tiến hành chôn cất tại nghĩa trang. Tôi mong muốn cơ quan công an rốt ráo vào cuộc để xác định đây có phải mẫu xương của con trai tôi không? Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu, vì sao ông Qu. lại tự ý thiêu thi thể cháu khi chưa được sự đồng ý của gia đình"- ông N. chia sẻ với Người Lao Động.

Thanh Niên cho biết, gia đình ông có quen biết ông Q. Sau đó, biết vợ chồng ông Qu. nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng nên ngày 3.3, ông N. đưa con trai là N.L.M.Q. cho ông Qu. chữa trị.

Thời gian điều trị là 2 - 3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng. Gia đình đã ứng trước (tiền cọc) 600 triệu đồng (số tiền 3 tháng điều trị) cho ông Qu.

Thế nhưng, một thời gian sau, ông Qu. thông báo cho vợ chồng ông N. là cháu Q. bị mắc Covid-19 và đang điều trị. Đến khoảng 11 giờ ngày 27.3, vợ chồng ông Qu. ra Huế giao cho vợ chồng ông N. hũ tro cốt, nói là tro cốt của cháu Q.

Theo ông N., ông Qu. cho biết cháu N.L.M.Q. mất vì Covid-19 lúc 3 giờ ngày 25.3 và ông đã dùng củi, than để thiêu thi thể cháu. Nhận thấy cái chết của con anh và việc giao tro cốt của vợ chồng ông Qu. có nhiều dấu hiệu uẩn khúc, ông N. nói:

“Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Qu. thiêu, đưa tro cốt ra Huế, ông Qu. hoàn toàn không thông báo gì cho gia đình chúng tôi. Vì thương con nên dù số tiền điều trị rất lớn, nhưng với hy vọng ông L.M.Qu. sẽ chữa trị thành công nên vợ chồng tôi mới đưa con trai mình cho ông L.M.Qu. chữa trị. Ai ngờ đến kết cục đau đớn này", ông N. bức xúc cho biết trên Thanh Niên.

"Tôi nghĩ rằng mình đã sai lầm khi gửi con đi điều trị để rồi phải mất đi đứa con" - ông N. chia sẻ nỗi dằn vặt bản thân trên Người Lao Động.

Vì nghi ngờ ông L.M.Qu. đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q. chết nên vợ chồng ông N. đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Vụ cháu bé bị cơ sở điều trị tự kỷ thiêu xác bằng than củi đang gây chấn động tại Thừa Thiên - Huế trong những ngày qua. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý giải quyết đơn của vợ chồng ông N. theo thẩm quyền.

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