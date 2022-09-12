Người nhà sản phụ cũng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, người thân của sản phụ Tr. bức xúc đăng tải nhiều thông tin lên mạng xã hội, cho rằng Trung tâm y tế H.M'Đrắk chậm phát hiện bệnh khiến sản phụ này mất máu nhiều, dẫn tới tử vong vào chiều 9.9.

Trước đó, Báo Giao Thông đưa tin, bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Đrăk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc một sản phụ tử vong sau sinh.

Cụ thể, sản phụ N.T.T.Tr. (23 tuổi, trú H.M'Đrắk) chuyển dạ và được gia đình đưa tới Trung tâm y tế H.M'Đrắk thăm khám lúc 22h42 ngày 7.9, được chẩn đoán thai con so đủ tháng. Đến ngày 8.9, sản phụ Tr. sinh thường được một bé gái nặng 2,9 kg.

Thanh Niên cho biết, Sau sinh, sức khỏe của chị Tr. Bình thường nhưng sau đó có tình trạng nguy kịch nên các bác sĩ tiến hành các bước xử lý, đồng thời mời trực lãnh đạo và bác sĩ trưởng khoa Hồi sức cấp cứu hội chẩn.

Cho đến 5 giờ 30 cùng ngày, sản phụ tiếp tục hôn mê, ngừng thở, ngừng tim. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, nhịp tim của sản phụ đập trở lại, sản phụ cũng tự thở được nhưng không đều.

Lúc này, Trung tâm y tế H.M’Đrắk đã mời hội chẩn, thống nhất chẩn đoán: sản phụ Tr. ngừng tuần hoàn hô hấp do sốc phản vệ độ IV, xử lý tiếp tục hồi sức, chuyển Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây nguyên điều trị tiếp.

Trung tâm y tế H.M'Đrắk cử kíp chuyển viện gồm 3 bác sĩ, 3 điều dưỡng theo sản phụ Tr. đến BVĐK vùng Tây nguyên cấp cứu. Thế nhưng, đến 18 giờ ngày 9.9, Trung tâm y tế H.M’Đrắk nhận được thông tin sản phụ Tr. tử vong tại BVĐK vùng Tây nguyên.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk, sản phụ tử vong là một sự cố y khoa, sốc phản vệ độ IV. Sau khi tiêm thuốc và có dấu hiệu sốc phản vệ, đơn vị cũng đã xử lý, cấp cứu hết khả năng. Việc sản phụ Tr. mất là điều quá đau buồn, day dứt và không ai mong muốn.

Những ngày qua, phía trung tâm cũng liên tục thăm hỏi, động viên gia đình, vào chăm sóc, tắm rửa cho cháu bé, hỗ trợ về tinh thần, vật chất…

“Trong lúc đau đớn, gia đình sản phụ có những bức xúc là điều không tránh khỏi. Sản phụ tử vong chúng tôi cũng rất buồn và đau lòng, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được sản phụ.

Hàng ngày, anh em thay nhau vào tắm bé, động viên, có trách nhiệm với gia đình, còn việc đến đâu thì Sở Y tế sẽ xử lý”, bà Thủy chia sẻ với Báo Giao Thông.

Trên Thanh Niên, Lãnh đạo Trung tâm y tế H.M'Đrắk nói: “Có thể người thân chưa hiểu rõ nguyên nhân nên có viết những lời nặng nhẹ trên mạng xã hội. Chúng tôi không muốn nói qua nói lại vì họ đang đau buồn”.