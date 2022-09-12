Đã bắt giữ nghi phạm đâm thanh niên tử vong trong phòng trọ TP HCM, tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại

Đời sống 12/09/2022 13:46

Công an Q.8 đã bắt giữ được nghi can chính đâm chết nam thanh niên ở phòng trọ và đang tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại.

Theo thông tin từ Báo CAND, chiều 12.9, nguồn tin từ Công an Q.8, TPHCM cho biết đã bắt đối tượng Long Hoàng Phi (SN 1999, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “giết người”. Đây là nghi phạm chính trực tiếp đâm chết anh L.P.T (SN 1998, ngụ Q.8) tại một căn phòng trọ nằm trong hẻm ở đường Âu Dương Lân (P.2, Q.8).

Đã bắt giữ nghi phạm đâm thanh niên tử vong trong phòng trọ TP HCM, tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại - Ảnh 1
Hiện trường án mạng - Ảnh: Zingnews

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 11/9, có 2 thanh niên đến nhà trọ của anh T. ở trong hẻm Âu Dương Lân để nói chuyện và xảy ra cãi vã lớn tiếng.

Khoảng 15 phút sau, 2 thanh niên trên rời đi. Đến khoảng 21h cùng ngày, người thân về đến nhà trọ, thì phát hiện anh T. đã chết nên trình báo công an.

Qua truy xét, cơ quan công an nhanh chóng xác định được hai đối tượng gây án. Đến rạng sáng nay 12.9, công an bắt giữ được đối tượng Phi khi hắn đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở Q6.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an Q.8 đề nghị đối tượng còn lại nhanh chóng đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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