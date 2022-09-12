Người mẹ rứt ruột kể lại giây phút nhìn thấy con “nằm trên vũng máu” trong phòng trọ ở quận 8

Đời sống 12/09/2022 13:17

“Khi tôi về nhà trọ thì thi thể con trai đã lạnh ngắt” Bà N. nghẹn ngào kể lại giây phút thấy con tử vong trong phòng trọ.

Zingnews cho biết, ngày 12.9, người thân và hàng xóm túc trực tại Trung tâm Pháp Y TP.HCM để chờ nhận thi thể L.P.T. (24 tuổi, người nghi bị sát hại tại một nhà trọ trong hẻm Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, TP.HCM).

Sự việc đau thương xảy đến quá bất ngờ, bà N. thất thần không hiểu vì sao con trai ra đi đột ngột như vậy. Ở phía ngoài, bàn tay bà run run, ánh mắt liên tục hướng về Trung tâm pháp y TP.HCM để đợi thông báo từ nhà chức trách, Zingnews kể lại.

Được biết, bà N. thuê nhà trọ sống cùng 2 con trai ở quận 8. T. (nạn nhân trong vụ việc) là con đầu. Hàng ngày T. cùng mẹ bán hủ tiếu tại đường Âu Dương Lân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, bà N. dẫn con trai út đi lễ chùa ở An Giang. Đến khoảng 21 giờ tối 11.9, bà N. về đến phòng trọ thì sững người phát hiện con trai là L.P.T (24 tuổi) nằm chết trên vũng máu.

“Khi tôi về nhà trọ thì thi thể con trai đã lạnh ngắt. Lúc đó, tôi nghĩ con tôi tự tử. Nhưng khi xem lại, tôi thấy trên lưng T. có vết thương nghi do bị đâm”, bà N. nghẹn ngào kể lại trên Zingnews.

Người mẹ rứt ruột kể lại giây phút nhìn thấy con “nằm trên vũng máu” trong phòng trọ ở quận 8 - Ảnh 1Phong tỏa đường vào hẻm nơi xảy ra vụ nam thanh niên tử vong - Ảnh: Zingnews

Người mẹ cho biết thêm, gần đây, T. có mâu thuẫn với một số người về chuyện tình cảm nhưng bà không ngờ con trai bị sát hại.

Nghẹn giọng, bà kể với Zingnews: “Trưa hôm qua, nó bán hủ tiếu xong còn gọi tôi nói chuyện cười đùa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối tôi được nói chuyện với con”.

Theo Zingnews, Bà K. (hàng xóm cùng ở hẻm Âu Dương Lân) cho biết, tối 11.9, bà K. nghe tiếng hàng xóm hô hoán liền chạy đến hiện trường và thấy T. đã tử vong.

“T. sống tình cảm, gặp ai cũng dạ thưa nên được lòng mọi người. Hôm qua, nó còn nói tôi chuẩn bị thịt để mai nấu hủ tiếu bán. Không ngờ, T. lại ra chết đột ngột như thế”, người hàng xóm chia sẻ.

Thanh Niên cho biết, rạng sáng 12.9, Công an Q.8 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong nhà trọ trên địa bàn P.2.

Hiện vụ việc người nam tử vong trong nhà trọ trên địa bàn Q.8 đang được công an điều tra làm rõ.

 

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