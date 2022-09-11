Đau xót 3 học sinh chết đuối khi ra đồng tôm chơi ở Thanh Hóa

Đời sống 11/09/2022 11:47

Được nghỉ học, nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực đồng tôm ở xã Quảng Trung (H.Quảng Xương, Thanh Hóa) chơi thì 3 học sinh cấp 2 rơi xuống ao chết đuối.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 10-9, UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 nữ sinh THCS tử vong thương tâm.

Đau xót 3 học sinh chết đuối khi ra đồng tôm chơi ở Thanh Hóa - Ảnh 1Người thân nạn nhân đuối nước đau xót khi nghe tin không may - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, trên Thanh Niên cho biết, khoảng 15 giờ ngày 10.9, một nhóm học sinh cấp 2 ra khu vực đồng tôm thôn Thạch Tiến (xã Quảng Trung) chơi. Trong lúc đó không may các em H.N.C (11 tuổi, ngụ thôn Dũng, xã Quảng Trung), Đ.M.P và T.T.H (đều 12 tuổi, ngụ thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung) bị ngã xuống ao nuôi tôm và chết đuối.

Thi thể các nạn nhân sau đó được người thân và người dân địa phương tìm thấy.

Nhận được tin báo về vụ 3 nữ sinh chết đuối, ngành giáo dục huyện Quảng Xương và lãnh đạo UBND huyện Quảng Xương và các ban ngành đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình những người xấu số.

Sau khi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân chết đuối đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

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