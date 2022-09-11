Cháy xưởng chăn ga ở Hà Nội, ba mẹ con không qua khỏi

Được đưa ra khỏi đám cháy xưởng chăn ga trong tình trạng bị bỏng nặng, 3 nạn nhân là mẹ con được đưa đi cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Liên quan đến vụ cháy xưởng chăn ga, gối đệm xảy ra tại H.Thanh Oai (Hà Nội), tối 10.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Thanh Oai cho biết, 3 nạn nhân bị bỏng nặng trong đám cháy đều đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị V. (29 tuổi, trú xã Thanh Văn, H.Thanh Oai) và 2 con nhỏ là bé trai Nguyễn Trọng G.H (5 tuổi), bé gái Nguyễn K.A (4 tuổi).

Cột khói bốc cao tại nhà xưởng -Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h36 ngày 10/9, lực lượng nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm ở xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội. Lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy, xe téc nước cùng cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH thuộc Công an huyện Thanh Oai, Hà Đông và Hà Nội đến hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lửa lan sang ngôi nhà bên cạnh - Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng khi này đã đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, 3 nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, diện tích nhà xưởng lợp tôn bị cháy và sập khoảng 300m2, đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng.

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