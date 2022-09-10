Chủ hụi “bặt vô âm tính” nghi quỵt số tiền hơn hàng trăm tỷ đồng, nhiều người dân Hải Phòng khóc ròng

Lực lượng chức năng xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, đang xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu “vỡ hụi” hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 10/9, lãnh đạo xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, xác nhận việc cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc có dấu hiệu “vỡ hụi” xảy ra trên địa bàn. Số tiền ước tính ban đầu lên tới hàng trăm tỷ đồng, đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, cơ quan chức năng xã Ngũ Phúc nhận được thông tin đông người dân tập trung tại nhà bà N.T.T. (50 tuổi, trú thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc) để đòi nợ.

Hàng chục người dân tập trung trước cửa nhà bà Ng.T.T (SN 1972, thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc) - Ảnh: VTC News

Theo xác minh ban đầu, bà N.T.T. “chơi hụi” lâu năm. Thời gian gần đây, bà T. đã nhận tiền “đóng hụi” của nhiều người, chủ yếu là người dân xã Ngũ Phúc và một số địa phương lân cận.

Tuy nhiên, khoảng 6h ngày 8/9, bà T. đã bỏ nhà đi và chưa biết tung tích ở đâu, khiến người dân tham gia “bát hụi” với bà T. hoang mang lo lắng. Hàng chục người đã tập trung đến nhà bà T. gây áp lực với gia đình để kêu gọi bà T. trở về giải quyết.

Nhiều người dân tập trung ở nhà văn hóa thôn Xuân Chiếng trong trạng thái lo lắng - Ảnh: Zingnews

Những ngày qua, hàng trăm người kéo đến nhà bà T. để đòi nợ. Theo thông tin từ người dân, số tiền người dân nộp để tham gia “họ” lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo xã Ngũ Phúc, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được đơn trình báo cụ thể của các nạn nhân nên chưa xác định được số tiền vỡ hụi (nếu có) là bao nhiêu.

“Trước mắt, công an huyện xuống kết với với chính quyền địa phương sớm ổn định tình hình an ninh trật tự và xác minh làm rõ sự việc”, ông Tuấn thông tin trên VTC News.

Để đảm bảo an ninh trật tự, chính quyền địa phương đã triển khai các phương án phòng ngừa những tình huống tiêu cực phát sinh, đồng thời tiếp tục vào cuộc xác minh vụ việc.

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