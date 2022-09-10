Thương tâm bé gái 8 tuổi ở Bắc Giang t.ử v.o.n.g nghi bị trúng đạn

Đời sống 10/09/2022 20:36

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đang xác minh, làm rõ vụ việc một bé gái có vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi găm vào dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 9.9, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, đang xác minh vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị trúng đạn hơi.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8.9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn về việc cháu N.T.Y.N. (SN 2014, trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) được gia đình đưa đi cấp cứu, có vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi (loại khí nén) găm vào dẫn đến tử vong.

Thương tâm bé gái 8 tuổi ở Bắc Giang t.ử v.o.n.g nghi bị trúng đạn - Ảnh 1Hai khẩu súng thu được tại hiện trường - Ảnh: VTV.vn

Báo điện tử VTV cho biết, khoảng 19h cùng ngày, anh N.V.T (sinh năm 1991) trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn có 04 người bạn sang nhà chơi, có cầm theo súng hơi rủ anh N.V.T đi bắn chim.

Khi mọi người đang ngồi uống nước thì nghe thấy tiếng nổ, cháu N.T.Y.N. ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn để cấp cứu, nhưng do vết thương nặng cháu N. đã tử vong.

Theo Zingnews, quá trình thu thập chứng cứ và khám nghiệm, Công an huyện Lục Ngạn đã thu giữ 2 khẩu súng hơi tại hiện trường vụ việc.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo một số luật sư, súng hơi (loại súng bắn chim) là vũ khí thuộc nhóm súng săn. Người sử dụng trái quy định nếu chưa gây ra hậu quả sẽ bị xử phạt hành chính 2-4 triệu đồng.

Trường hợp người dùng súng gây hậu quả làm chết người, thì người gây ra vụ việc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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