Sự thật bất ngờ về chuyện 'bạch xà' xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang

Đời sống 10/09/2022 13:17

Con trăn màu trắng xuất hiện ở đình làng thôn Thủ Dương (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 10/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thông tin về tin đồn trên mạng xã hội, lan truyền tại địa bàn thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Trước đó, tối 9/9, mạng xã hội đăng tải hình ảnh và video về một con trăn màu trắng nằm tại dưới bàn thờ chân gốc cây đề thuộc đình làng thôn Thủ Dương.

Sự thật bất ngờ về chuyện 'bạch xà' xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang - Ảnh 1Hình ảnh con trăn được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Zingnews

Bài đăng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận khi người đăng cho biết sinh vật trên là "Bạch Xà". Rất nhiều người dân địa phương do hiếu kỳ đã kéo đến xem và lễ bái.

Sự thật bất ngờ về chuyện 'bạch xà' xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang - Ảnh 2Người dân cúng, lễ tại nơi phát hiện con trăn - Ảnh: Dân Trí

Zingnews cho biết, khoảng cuối tháng 8, ông Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1963, trú tại thôn Thủ Dương, xã Nam Dương) bắt được con trăn trên tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Sau đó ông Nhật mang đi bán, nhưng khách trả giá rẻ (500.000 đồng) nên ông này không bán mà mang thả tại sân đình thôn Thủ Dương.

Qua xác minh, cảnh sát cho biết thêm, con trăn màu trắng này chỉ dài khoảng 1m, nặng khoảng 1kg. Khi chụp ảnh và quay video, trông nó có kích thước lớn hơn thực tế.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không lan truyền thông tin sai sự thật, gây mất trật tự trên địa bàn.

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Từ khóa:   con trăn màu trắng bạch xà Bắc Giang

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