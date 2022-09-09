Vụ xe tập lái tông c.h.ế.t bé gái 3 tuổi: Khởi tố cả thầy giáo và học viên

Đời sống 09/09/2022 16:12

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thầy giáo và một nữ học viên tập lái tông chết bé gái 3 tuổi.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 9/9, Đại tá Phạm Văn Oánh, Trưởng Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điều 260 Bộ luật hình sự; và Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại xóm Cầu Đôi, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo điều 264 Bộ luật hình sự.

Vụ xe tập lái tông c.h.ế.t bé gái 3 tuổi: Khởi tố cả thầy giáo và học viên - Ảnh 1Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ án - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó khoảng 17h ngày 11-8, cháu N.T.T. (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được chị họ (11 tuổi) chở trên xe đạp, đi trên tuyến đường của khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu thì bị ô tô 4 chỗ là xe tập lái đi cùng chiều, từ phía sau đâm vào đuôi xe đạp khiến hai cháu bé ngã ra đường.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé gái 3 tuổi đã không qua khỏi do vết thương quá nặng vì bị ô tô chèn lên sau khi bị ngã.

Được biết, ô tô gây tai nạn là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Đinh Công Thành là thầy dạy lái xe của Dung nhưng tại thời điểm xe gây tai nạn, thầy giáo này lại không có trong xe mà đang ngồi phía ngoài uống nước.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng.

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