Vụ cháy karaoke: Người nhà nạn nhân phản ứng vì không được hỗ trợ, chính quyền nói gì?

Đời sống 09/09/2022 15:40

Lãnh đạo TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khẳng định việc người nhà nạn nhân vụ cháy quán karaoke phản ứng vì không được hỗ trợ là do hiểu lầm.

Mới đây, ngày 9.9, trên mạng xôn xao video gia đình một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke cho rằng không được hỗ trợ và còn bị “bắt chẹt” trong việc lo chi phí đưa thi thể người chết về quê.

Vụ cháy karaoke: Người nhà nạn nhân phản ứng vì không được hỗ trợ, chính quyền nói gì? - Ảnh 1Vụ cháy quán karaoke khiến 33 người tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Trong video, một người nhà nạn nhân vụ cháy đã phản ứng việc phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa thi thể về quê, thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng. Trong khi chính quyền TP Thuận An thông tin rằng không tốn phí.

Video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người đã nghi vấn về sự mập mờ trong việc hỗ trợ cho nạn nhân tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Tâm  - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết:

"Do hiểu nhầm thôi, không ai trục lợi trong lúc này. Trường hợp đó (trường hợp quay video đưa lên mạng - PV), là do thời điểm lúc đầu chưa đến hỗ trợ kịp nên báo người dân ứng trước tiền vệ sinh thi thể. Trong lúc khó khăn, đau thương, không ai được làm chuyện tầm bậy tầm bạ" - ông Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tâm nói rõ thêm, nhằm kịp thời động viên các gia đình nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong và nhiều người bị thương, lãnh đạo thành phố Thuận An cử các đoàn lãnh đạo của thành phố kịp thời hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần để xoa dịu bớt đau thương mất mát cho gia đình và người thân của các nạn nhân.

Vụ cháy karaoke: Người nhà nạn nhân phản ứng vì không được hỗ trợ, chính quyền nói gì? - Ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi, động viên thân nhân người tử vong trong vụ cháy - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, về hỗ trợ vật chất, nhà nước hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương (11 người), mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng (32 người). Ngoài ra, chính quyền đang vận động doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng.

Tiền hỗ trợ của nhà nước sẽ được trao khi xác định được danh tính nạn nhân, người thân và thời điểm tiếp nhận thi thể. Còn của doanh nghiệp thì có thể sẽ đến trực tiếp các gia đình nạn nhân trao sau. 

Vụ cháy karaoke: Người nhà nạn nhân phản ứng vì không được hỗ trợ, chính quyền nói gì? - Ảnh 3Lãnh đạo thành phố Thuận An thăm nạn nhân vụ cháy quán karaoke bị thương tại Bệnh viện Đa khoa An Phú - Ảnh: Lao Động

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết trên Báo Người Lao Động, chính quyền địa phương đã bàn giao 20 thi thể cho người nhà lo mai táng và cũng đã chuyển số tiền hỗ trợ của chính quyền cho gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi cũng xin hứa sẽ làm hết trách nhiệm của chính quyền địa phương để làm thế nào tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất để các gia đình được nhận thi thể và có được số tiền cơ bản để trang trải hậu sự, góp phần giảm bớt nỗi đau mà gia đình họ phải gánh chịu" - bà Hiền khẳng định.

Ngoài ra, Báo Lao Động cũng cho biết, Ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung nhân lực, vật tư y tế thiết bị điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân. Đồng thời, động viên để tâm lý bệnh nhân sớm ổn định.

Vụ cháy karaoke: Người nhà nạn nhân phản ứng vì không được hỗ trợ, chính quyền nói gì? - Ảnh 4Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thăm và trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương ở bệnh viện - Ảnh: Lao Động

Về phía UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã trực tiếp xuống thăm động viên tinh thần hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, tỉnh sẽ cố gắng hỗ trợ gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

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