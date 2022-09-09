Ùn tắt kéo dài vì xe container lật chắn ngang hầm chui ngã 4 Vũng Tàu

Đời sống 09/09/2022 14:50

Xe container chở theo thùng hàng đang ôm cua trong hầm chui ngã 4 Vũng Tàu thì bất ngờ lật ngang khiến tài xế bị thương, kẹt xe nhiều km.

Theo thông tin từ Vietnamnet, xe container lật ngang khiến hầm chui ngã 4 Vũng Tàu bị phong toả nhiều giờ liền, giao thông trên quốc quốc lộ 1 và 51 bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ùn tắt kéo dài vì xe container lật chắn ngang hầm chui ngã 4 Vũng Tàu - Ảnh 1Xe container lật chắn ngang hầm chui - Ảnh: Người Lao Động

Đến 10h30 trưa 9/9, lực lượng chức năng TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang khắc phục hiện trường.

Báo Người Lao Động cho biết, hơn 7 giờ sáng cùng ngày, xe container mang BKS: 51C - 596.19 chở theo thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Long Thành về Biên Hoà.

Khi di chuyển đến địa bàn phường An Bình, xe đang ôm cua trong hầm chui ngã 4 Vũng Tàu thì bất ngờ bị lật ngang. 

Ùn tắt kéo dài vì xe container lật chắn ngang hầm chui ngã 4 Vũng Tàu - Ảnh 2Hiện trường vụ lật xe contaner khiến hầm chui ngã 4 Vũng Tàu bị phong toả - Ảnh: Người Lao Động

Vụ việc khiến tài xế bị thương nhẹ, kẹt trong cabin. Nhiều người lúc đó cũng chạy đến hỗ trợ phá cửa đưa tài xế thoát ra ngoài. Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang, hư hỏng nặng phần đầu, dầu nhớt chảy tràn.

Do phương tiện chiếm toàn bộ diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn xe nối đuôi nhau nhiều cây số trên quốc lộ 51 hướng từ ngã 3 Bến Gỗ về hầm chui ngã 4 Vũng Tàu.

Ùn tắt kéo dài vì xe container lật chắn ngang hầm chui ngã 4 Vũng Tàu - Ảnh 3Vụ việc khiến ùn tắc giao thông nhiều giờ liền - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Biên Hoà đã có mặt, tiến hành điều tra nguyên nhân. Hầm chui ngã 4 Vũng Tàu cũng tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác xử lý hiện trường.

Được biết, khu vực hầm chui ngã 4 Vũng Tàu thường xuyên xảy ra tình trạng lật xe. Nguyên nhân được cho do hầm chui có đoạn ôm cua gắt cùng với nhiều lái xe không làm chủ được tốc độ nên dẫn đến tai nạn.

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