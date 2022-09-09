Với ý định trả thù vì mâu thuẫn, Đặng Tài Chu đã dùng thuốc diệt cỏ đầu độc nguồn nước sinh hoạt của 4 hộ cùng thôn, đến nay đã bị bắt tạm giam.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 8.9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Tài Chu (SN 1970) ở huyện Văn Bàn để điều tra về tội "giết người".

Zingnews cho biết, mâu thuẫn do tranh chấp nguồn nước sinh hoạt và bị hàng xóm nghi ngờ trộm nên vào sáng ngày 12.6.2022, Đặng Tài Chu lấy thuốc diệt cỏ với tro bếp. Sau đó, bị can cho một phần tro vào chậu, hòa với nước rồi ngâm 2 con dao cũ để dung dịch ngấm thêm chất rỉ sét kim loại.

Cơ quan công an yêu cầu Đặng Tài Chu thực nghiệm hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Người Lao Động

Tiếp đến, Chu lấy 4 vỏ chai nhựa để đựng dung dịch trong chậu nhựa và bỏ thêm tro bếp đã trộn thuốc diệt cỏ.

Sau khi xác định vị trí đầu ống dẫn nước của từng gia đình, Chu đã vùi lấp vào mỗi đầu ống dẫn nước một chai thuốc diệt cỏ nhằm đầu độc, trả thù.



Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ dùng thuốc diệt cỏ giết người - Ảnh: Vietnamnet

Đến ngày 13.6, gia đình ông Phùng Kim Phúc có 2 cháu nhỏ và vợ xuất hiện hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Vì thế, ông Phúc đã lên kiểm tra nguồn nước và phát hiện ở đầu ống dẫn nước nhà mình và của 3 hộ còn lại có 1 chai nhựa bị vùi lấp.

Cảm thấy nghi ngờ, ông Phúc đã cầm 1 chai nhựa đến Công an xã Nậm Tha để trình báo. Nhờ được cảnh báo kịp thời nên các gia đình còn lại không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đặng Tài Chu về hành vi giết người và chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền quy định.

Ngày 7.9, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ án.

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