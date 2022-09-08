Cô gái 19 tuổi dùng “mỹ nhân kế” lừa tình lừa tiền nhiều chàng trai

Đời sống 08/09/2022 14:15

Nguyễn Hoài Giang lập nhiều nick Facebook ảo để tìm người yêu nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều chàng trai.

VTC News đưa tin, ngày 8.9, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 1 tháng đối với Nguyễn Hoài Giang (19 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Giang lập Facebook “Mai Linh Nhi” với thông tin giả như đang là học sinh THPT, vừa cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống tại khu đô thị VIP... và đăng tải nhiều hình ảnh nóng bỏng, check-in sang chảnh để tìm người yêu nhằm mục đích lừa đảo.

Cô gái 19 tuổi dùng “mỹ nhân kế” lừa tình lừa tiền nhiều chàng trai - Ảnh 1

Nguyễn Hoài Giang bị tạm giam - Ảnh: VTC News

Báo Người Lao Động, ngày 14.7.2021, Giang sử dụng Facebook "Mai Linh Nhi" hỏi mượn anh L.N.T.T (SN 2000) 1 laptop để làm dự án truyền thông cho trường. Tuy nhiên, Giang không trực tiếp ra mặt mà nhờ một người khác đến lấy laptop, đem bán được 8 triệu đồng.

Cùng phương thức trên, Nguyễn Hoài Giang tiếp cận với người yêu qua mạng là anh L.N.H.A (SN 2003). Lúc này, Giang lập thêm một tài khoản Facebook ảo có tên "Nhi Hoàng", xưng là bạn thân của "Mai Linh Nhi".

Cô gái 19 tuổi dùng “mỹ nhân kế” lừa tình lừa tiền nhiều chàng trai - Ảnh 2Chỉ với Facebook ảo "Mai Linh Nhi", Nguyễn Hoài Giang đã khiến nhiều người yêu qua mạng mắc mưu - Ảnh: Người Lao Động

Sau đó, Giang sử dụng nick “Nhi Hoàng” nhắn tin với anh A., cô cho biết mình có mối mua điện thoại giá rẻ. Tin tưởng, anh A. đưa tiền cho “Nhi Hoàng” nhờ mua iPhone 7 plus, mua máy ảnh.

Vẫn tin tưởng người yêu "Mai Linh Nhi" và bạn thân của người yêu "Nhi Hoàng", anh A. tiếp tục bị lừa 5 triệu đồng tiền mua máy ảnh. Thậm chí, anh A. cho "Mai Linh Nhi" mượn máy ảnh của mình, bán lấy 2,5 triệu đồng.

Sau khi bị bị người yêu “Mai Linh Nhi” chặn liên lạc, anh A. mới biết bị lừa, trình báo Công an quận Hải Châu.

Tờ báo trên cũng cho biết, hiện Cơ quan Điều tra Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra vì có thể ngoài những trường hợp trên còn có thêm nạn nhân sập bẫy lừa của Giang.

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