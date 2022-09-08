Phát hiện hơn 90 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar ở TP HCM vi phạm về PCCC

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có khoảng 414 loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar. Đến thời điểm này, Công an TP.HCM đã thực hiện kiểm tra hơn 50% số cơ sở.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 7.9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp với công an các quận, huyện, thành phố trực thuộc tiến hành kiểm tra an toàn về công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường , quán bar trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch của Công an TP. Kế hoạch này thực hiện từ ngày 17.8 đến 15.9.

Theo đó, Thanh Niên cho biết, cùng chiều 7.9, đoàn kiểm tra liên ngành của Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã kiểm tra công tác PCCC tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, mát xa, nhà hàng và cửa hàng ăn uống trên địa bàn.

Qua điều tra đã phát hiện rất nhiều vấn đề sai sót, vi phạm về các quy định an toàn PCCC và cũng đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của trên 90 cơ sở, với số tiền là 300 triệu đồng. Trong đó, có 2 đơn vị, cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoạt động, với lý do vi phạm là chưa thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động, kinh doanh.

Phòng hát nhỏ, nhiều vật trang trí bắt mắt nhưng lại dễ gây cháy nổ nếu có sự cố - Ảnh: Thanh Niên

Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Thanh Ruby nằm trên đường Trần Quốc Tuấn (P.1, Q.Gò Vấp) về công tác PCCC.

Cơ sở này đang trong quá trình sửa chữa, chuyển đổi công năng sử dụng từ khách sạn sang karaoke, quy mô 5 tầng, với 4 phòng hát.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tại đây phát hiện nhiều sai phạm trong thiết kế, bố trí, sử dụng phòng sai mục đích. Cơ sở không có ban công, một sân thượng đang sửa chữa thành nhà hàng, các cửa sổ mỗi tầng tuy không có khung sắt nhưng lại bị bao bọc bởi dàn dây thép dùng để treo dàn đèn led bên ngoài.

Các cửa sổ bị bịt kín bởi lưới thép trang trí đèn - Ảnh: Thanh Niên

Bên trong các phòng karaoke, được trang trí bởi nhiều thiết bị điện tử, đèn chiếu sáng hay bàn ghế đều là vật liệu dễ gây cháy nổ, thông báo lối thoát hiểm sơ sài. Diện tích thang bộ di chuyển có nơi không đạt yêu cầu tối thiểu (có nơi thang bộ chỉ rộng 88cm so với quy định tối thiểu rộng 90cm) và không có cầu thang thoát hiểm.

Đáng nói, khi kiểm tra nhanh hệ thống báo cháy khẩn cấp không hoạt động. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu các nhân viên tại đây thực hiện các thao tác PCCC thì hầu hết tỏ ra lúng túng.

Tiền Phong cũng đưa tin, tại quán Karaoke ICool số 147 Dạ Nam, phường 3, quận 8, đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC.

Công an kiểm tra các trang thiết bị PCCC, hệ thống lối thoát nạn -Ảnh: Tiền Phong

Qua kiểm tra thực tế, đoàn cũng đã chỉ ra và hướng dẫn, đề nghị chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục ngay một số tồn tại thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Theo cơ quan chức năng, các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường là những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, khi xảy ra cháy dễ dẫn tới thiệt hại nặng. Mới đây vào tối 6/9, tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ cháy lớn tại quán karaoke An Phú khiến 33 người tử vong.

Trước đó, vụ cháy karaoke ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh, một lần nữa dấy lên nỗi lo an toàn PCCC tại các quán Karaoke.