Xe tải mất lái tông sập nhà dân vào giữa đêm ở Long An

Đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM về miền Tây, xe tải bỗng mất lái, lao vào lề đường rồi đâm sập hai ngôi nhà dân.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, khoảng 0 giờ 45 ngày 7.9, xe tải BS 71H - 00035 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn km 1942 +200, ngay đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi, thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An) thì bất ngờ lao vào lề phải.

Chiếc xe đâm gãy trụ sắt cạnh cột điện, tông vào quán ăn của ông Phạm Minh Hải (49 tuổi) làm sập toàn bộ phần nhà trước. Sau đó, tiếp tục đâm sang nhà bà Nguyễn Thị Thiệt (60 tuổi) làm sập nhà trước. Đến khi đụng vào vách tường căn nhà thứ 3, phương tiện mới dừng lại.

Hiện trường 2 mái nhà bị xe tải tông sập - Ảnh Thanh Niên

Anh Phạm Minh Hải cho biết khi đó gia đình anh đang ngủ trong phòng. Nghe tiếng động mạnh nên mọi người giật mình bật dậy mở đèn lên thì thấy phần trước ngôi nhà đã sập, chiếc ô tô tải đang nằm trong đống đổ nát.

"Rất may là đêm khuya, nếu buổi sáng quán ăn đang hoạt động thì hậu quả khó lường" - anh Hải kể lại trên Báo Pháp Luật.

Tại hiện trường, phần trước của 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 1 xe mô tô nát vụn, nhiều tài sản như: tủ, bàn ghế, cửa kiếng… hư hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, may mắn không có thiệt hại về người.

Một xe mô tô đậu trong nhà bị bể nát - Ảnh: Thanh Niên

Báo Pháp Luật cũng cho biết, qua điều tra bước đầu, công an xác định ô tô tải va chạm với một container đang đi từ lộ Mỹ Bình ra quốc lộ 1, rồi mất lái, lao thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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