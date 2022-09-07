Xe tải mất lái tông sập nhà dân vào giữa đêm ở Long An

Đời sống 07/09/2022 15:21

Đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM về miền Tây, xe tải bỗng mất lái, lao vào lề đường rồi đâm sập hai ngôi nhà dân.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, khoảng 0 giờ 45 ngày 7.9, xe tải BS 71H - 00035 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn km 1942 +200, ngay đèn tín hiệu giao thông Cầu Voi, thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (Long An) thì bất ngờ lao vào lề phải.

Chiếc xe đâm gãy trụ sắt cạnh cột điện, tông vào quán ăn của ông Phạm Minh Hải (49 tuổi) làm sập toàn bộ phần nhà trước. Sau đó, tiếp tục đâm sang nhà bà Nguyễn Thị Thiệt (60 tuổi) làm sập nhà trước. Đến khi đụng vào vách tường căn nhà thứ 3, phương tiện mới dừng lại. 

Xe tải mất lái tông sập nhà dân vào giữa đêm ở Long An - Ảnh 1
 Hiện trường 2 mái nhà bị xe tải tông sập - Ảnh Thanh Niên

Anh Phạm Minh Hải cho biết khi đó gia đình anh đang ngủ trong phòng. Nghe tiếng động mạnh nên mọi người giật mình bật dậy mở đèn lên thì thấy phần trước ngôi nhà đã sập, chiếc ô tô tải đang nằm trong đống đổ nát.

"Rất may là đêm khuya, nếu buổi sáng quán ăn đang hoạt động thì hậu quả khó lường" - anh Hải kể lại trên Báo Pháp Luật.

Tại hiện trường, phần trước của 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 1 xe mô tô nát vụn, nhiều tài sản như: tủ, bàn ghế, cửa kiếng… hư hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, may mắn không có thiệt hại về người.

Xe tải mất lái tông sập nhà dân vào giữa đêm ở Long An - Ảnh 2
 Một xe mô tô đậu trong nhà bị bể nát - Ảnh: Thanh Niên

Báo Pháp Luật cũng cho biết, qua điều tra bước đầu, công an xác định ô tô tải va chạm với một container đang đi từ lộ Mỹ Bình ra quốc lộ 1, rồi mất lái, lao thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Rùng mình trước những lời kể về phút kinh hoàng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Rùng mình trước những lời kể về phút kinh hoàng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Các nạn nhân và những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đêm qua tại quán karaoke đều không khỏi bàng hoàng. Tiếng la hét thất thanh, cảnh người thi nhau chạy thoát nạn là những gì mà họ nhớ lại…

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông xe tải tông vào nhà dân xe tải gây tai nạn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn