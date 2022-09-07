Rùng mình trước những lời kể về phút kinh hoàng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Đời sống 07/09/2022 14:42

Các nạn nhân và những người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đêm qua tại quán karaoke đều không khỏi bàng hoàng. Tiếng la hét thất thanh, cảnh người thi nhau chạy thoát nạn là những gì mà họ nhớ lại…

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 Cảnh sát điều xe thang dập lửa khi quán karaoke còn cháy âm ỉ. Ảnh: Zingnews

“Tôi thấy họ rất hoảng loạn, kêu gào, la hét thất thanh. Nhiều khách khác ở tầng dưới ùa ra đường như ong vỡ tổ”, anh Nam chia sẻ.

Anh Phạm Đình Phương Nam (23 tuổi, ngụ phường An Phú) là một nhân chứng trên Zingnews, anh chia sẻ, vào lúc 20h30 hôm qua, đang ở trong nhà thì nghe tiếng nhiều người la hét thất thanh vọng ra từ cửa sổ quán karaoke phía đối diện.

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 Khói tiếp tục bốc lên khi trận mưa bắt đầu nặng hạt lúc 11h30 trưa 7-9 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

“Tôi thấy lửa bùng lên trên lầu được vài phút thì khách ở các phòng phía dưới mới phát hiện, chạy ra đường. Tôi không ngờ vụ cháy lại cướp đi nhiều sinh mạng đến thế", anh Nam - người chứng kiến kể lại trên Zingnews.

Theo thông tin mới đây từ Tuổi Trẻ Online, tới 13h ngày 7-9, cơ quan chức năng đã đưa tổng cộng 13 thi thể ra khỏi quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương sau khi nơi đây xảy ra cháy vào tối 6-9.

Có lẽ không ai ngờ, một vụ cháy đã cướp đi mạng sống của rất người, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình, người thân các nạn nhân…

Khi đám cháy được dập tắt cũng chính là lúc các nhân viên cứu hộ tìm thấy những thi thể hóa tro trong đó. Còn bên ngoài, xe cứu thương liên tục hú còi ra vào hiện trường, hình ảnh tang thương bao trùm khu phố.

Rùng mình trước những lời kể về phút kinh hoàng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 3
 Một số nạn nhân vụ cháy quán karaoke được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú gần hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Chị Quỳnh (nhân viên quán karaoke) cũng là một nạn nhân may mắn thoát nạn hiện đang nằm tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú. Qua lời kể trên Tuổi Trẻ Online, chị vẫn chưa hết hoảng loạn: "Khi đó tôi cùng các nhân viên khác trong phòng nhân viên thì ngửi thấy mùi khét, sau đó khói bốc lên mù mịt.

Tôi vừa mở cửa thì khói cuồn cuộn vào, nhiều tiếng la hét vang lên. Tôi chạy vào toilet ẩn núp nhưng khói cũng tràn vào nên chạy lên tầng thượng. Trong lúc hoảng loạn mạnh ai nấy chạy, nhiều đồng nghiệp không chạy kịp không biết giờ ra sao".

Cũng trên tờ báo trên, chị Quỳnh chia sẻ, lúc chị mở cửa phòng ra chạy lên tầng thượng thì trong cầu thang khói lửa đã bùng lên dữ dội, khó khăn lắm chị mới chạy được lên tầng thượng.

"Vừa chạy lên, tôi định nhảy lầu thoát thân, nhưng mọi người ở dưới đất kêu đừng nhảy xuống. May mắn, ít phút sau, các anh lính cứu hỏa đến đưa xe thang lên cứu tôi xuống đất rồi đưa vào bệnh viện. Lúc đó tôi nhảy thì giờ không biết ra sao...", chị Quỳnh nhớ lại.

Cũng chọn cách nhảy lầu, anh Phúc - một nạn nhân khác chia sẻ trên VnExpress, bị gãy chân phải được băng cố định chờ phẫu thuật ở Bệnh viện đa khoa An Phú. Giữa đám cháy, anh đã nhảy từ độ cao chục mét từ quán karaoke cháy xuống mái tôn nhà dân bên cạnh.

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 Anh Phúc bị gãy chân, nằm chờ mỗ tại Bệnh viện An Phú, trưa 7/9 - Ảnh: VnExpress

Kể lại giây phút kinh hoàng, anh nghe nhiều người la hét hoảng loạn trong bóng tôi: "Lúc đó tối như mực, tiếng người cầu cứu đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi", anh nói trên VnEpress.

Tuổi Trẻ Online cũng cho biết, bước đầu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là 30 triệu đồng, với người bị thương là 5 triệu đồng/người.

Cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy nếu có.

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