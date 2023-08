Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 7.9, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).

Vụ cháy ở quán Karaoke An Phú - Ảnh Người Lao Động

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 6-9 tại quán karaoke 3 tầng này. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.