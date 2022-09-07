Quán karaoke ở TP Thuận An (Bình Dương) đã bốc cháy dữ dội trong đêm, nhiều nhân viên và khách bị thương và có nhiều người thiệt mạng.
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Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 7.9, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).
Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 6-9 tại quán karaoke 3 tầng này. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.
Thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke có nhiều người đang ở bên trong. Nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.
Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Trên VTC News đưa tin, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đã cập nhật được số người thương vong trong vụ cháy quán karaoke An Phương ở TP Thuận An.
Thống kê ban đầu, đã có 12 người chết, 2 người bị thương nặng, hơn 10 người được đưa ra ngoài an toàn.
Thanh Niên cho biết thêm, hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú là căn nhà 3 tầng có diện tích xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích bị cháy trên 400 m2. Vật liệu cháy bên trong các phòng hát chủ yếu là vật liệu trang