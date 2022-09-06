Tiết lộ nguyên nhân 3 mẹ con tử vong bất thường tại kênh Tây

Đời sống 06/09/2022 16:50

Không tìm thấy 3 mẹ con lúc rạng sáng, gia đình đã chia nhau tìm kiếm nhưng đến phút tìm thấy thì đã quá muộn.

Báo Người Lao Động cho biết, ngày 6-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị N.T.N.Q. (SN 1995) và 2 con nhỏ là Đ.Đ.K. (SN 2018), Đ.Đ.N.P. (SN 2020, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng ngày 5-9, người dân phát hiện ba người đuối nước ở cầu kênh Tây (hay còn gọi là cầu K13), thuộc địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiết lộ nguyên nhân 3 mẹ con tử vong bất thường tại kênh Tây - Ảnh 1
 Đoạn kênh nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con chết đuối - Ảnh: Người Lao Động

Ba nạn nhân được xác định là ba mẹ con gồm: chị N.T.N.Q (27 tuổi) và hai con nhỏ là Đ.Đ.K (4 tuổi) và Đ.Đ.N.P (2 tuổi) ngụ phường Long Hoa, TX Hòa Thành (Tây Ninh).

Gia đình đã tìm thấy xe máy của chị Q. tại khu vực kênh Tây (cầu K13), thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu. Nghi ngờ nạn nhân đã nhảy xuống sông nên báo cảnh sát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm người mất tích.

Theo Báo Giao Thông, đến sáng 5/9, thi thể bé trai được cảnh sát tìm thấy, người mẹ được tìm thấy sau đó. Đến chiều cùng ngày, thi thể bé gái cũng được cảnh sát tìm thấy.

Nguyên nhân 3 mẹ con tử vong là do chị Q. trước đó buồn chuyện gia đình. Chị Q. và chồng mới ly hôn được khoảng 1 tháng nay, 2 người con do chị Q. nuôi.

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