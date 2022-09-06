Hy hữu, nam thanh niên bị 5 thanh sắt xuyên qua chân trong lúc đang thi công

Trong lúc đang kéo cáp bằng máy thì một công nhân ở Quảng Ngãi bất ngờ bị 5 thanh sắt đâm xuyên vào chân phải.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 6.9, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa phẫu thuật lấy thành công 5 thanh sắt đâm xuyên chân phải cho một bệnh nhân quê ở tỉnh Quảng Ngãi.

Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện.

Hình ảnh X-quang bệnh nhân H. bị 5 thanh sắt đâm xuyên chân. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 4-9, bệnh nhân NTH (19 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đang kéo cáp bằng máy tại công ty thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Năm thanh sắt (dây quấn quanh cáp chịu lực) bung ngược lại, đâm xuyên qua chân.

Sau đó, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu. Sau hơn 1 giờ, các thanh sắt đã được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật lấy ra khỏi chân của nam thanh niên.

Trên Báo Pháp Luật, Bác sĩ CKI Trình Anh Hoàng – người trực tiếp phẫu thuật cho biết đây là tai nạn hy hữu, rất may bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Đối với các trường hợp bị vật nhọn đâm vào cơ thể, bác sĩ Hoàng khuyến cáo, không nên rút dị vật ra ngoài vì có thể làm tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

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