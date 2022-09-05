“Dằn mặt” xe sang đỗ chắn trước cửa hàng, hai cô gái dán băng dính, tạt bột sắn dây nhem nhuốc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những video, hình ảnh ghi lại hình ảnh chiếc xe sang Mercedes màu đen mang biển số Hà Nội bị 2 cô gái dán băng dính quanh thân kèm mảnh giấy ghi chữ “đỗ vô ý thức”.

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Minh Khai (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều người đi qua khu vực thấy vậy nên đã chụp ảnh, quay video lại rồi đăng lên một số hội nhóm về giao thông trên Facebook.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đang dán băng dính lên chiếc Mercedes. người đi đường hỏi chất lỏng màu trắng bị tạt trên xe là gì thì một trong 2 phụ nữ trả lời đó chỉ là bột sắn dây, chứ không phải sơn.

Người đăng tải cho rằng sự việc xảy ra là do chiếc Mercedes đỗ chắn trước cửa hàng của 2 cô gái, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Nội dung bài viết cụ thể là: "Không biết tài xế vứt xe ở đây lâu chưa nhưng chắc cũng cả buổi nên chủ shop mới bức xúc như vậy. Người ta mất tiền thuê nhà mặt đường, đỗ chắn lối như thế thì cũng khó chịu thật".

Chiếc Mercedes đỗ trước một cửa hàng kinh doanh thời trang - Ảnh: OFFB.

Bài đăng nhanh chóng thu hút những ý kiến trái chiều, nhiều người phê phán hành động đỗ xe thiếu chú ý của tài xế. Mặc khác cũng có người cho rằng đoạn đường không có biển cấm đỗ và việc dán băng dính, bôi bẩn chiếc xe sang có thể phạm vào tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” nếu dẫn đến thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên đối với chiếc Mercedes.

"Nếu là sơn thì người tạt vào xe khó tránh khỏi tội phá hoại tài sản của người khác. Là bột sắn thì có thể rửa sạch, nhưng băng dính có lột ra cũng vẫn còn lớp keo. Nói chung, tôi thấy cách nhắc nhở này chẳng văn minh chút nào mà theo kiểu "dằn mặt" thì đúng hơn. Dán tờ giấy nhắc người ta là đủ rồi", một người dùng nêu ý kiến.

Vết bẩn màu trắng trên xe được cho là bột sắn dây - Ảnh: OFFB.

Câu chuyện đỗ xe trước cửa hàng, trong ngõ ở các thành phố đông đúc tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người lái ô tô đỗ xe thiếu ý thức, lấn chiếm lòng đường cũng như ảnh hưởng tới việc sinh hoạt của nhiều gia đình. Ngược lại, một số người có cách "dằn mặt" và thậm chí là "trả thù" với ô tô đỗ trước cửa dưới nhiều hình thức khác nhau.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Vĩnh Tuy cho biết đơn vị không nắm được thông tin, chủ phương tiện cũng không đến đơn vị trình báo gì. Theo vị này, có thể hai bên đã hòa giải theo hướng dân sự.