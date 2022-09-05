“Dằn mặt” xe sang đỗ chắn trước cửa hàng, hai cô gái dán băng dính, tạt bột sắn dây nhem nhuốc

Đời sống 05/09/2022 18:00

Cho rằng chiếc Mercedes đỗ chắn trước cửa hàng gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, 2 cô gái dán băng dính quanh thân và tạt sắn dây nhem nhuốc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những video, hình ảnh ghi lại hình ảnh chiếc xe sang Mercedes màu đen mang biển số Hà Nội bị 2 cô gái dán băng dính quanh thân kèm mảnh giấy ghi chữ “đỗ vô ý thức”.

Ngoài ra, chiếc xe còn bị tạt chất lỏng màu trắng nhem nhuốc khắp kính sau, kính trước và nắp capo.

“Dằn mặt” xe sang đỗ chắn trước cửa hàng, hai cô gái dán băng dính, tạt bột sắn dây nhem nhuốc - Ảnh 1Hình ảnh 2 cô gái đang dán băng dính quanh chiếc Mercedes - Ảnh cắt từ clip

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Minh Khai (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều người đi qua khu vực thấy vậy nên đã chụp ảnh, quay video lại rồi đăng lên một số hội nhóm về giao thông trên Facebook.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đang dán băng dính lên chiếc Mercedes. người đi đường hỏi chất lỏng màu trắng bị tạt trên xe là gì thì một trong 2 phụ nữ trả lời đó chỉ là bột sắn dây, chứ không phải sơn.

Người đăng tải cho rằng sự việc xảy ra là do chiếc Mercedes đỗ chắn trước cửa hàng của 2 cô gái, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Nội dung bài viết cụ thể là: "Không biết tài xế vứt xe ở đây lâu chưa nhưng chắc cũng cả buổi nên chủ shop mới bức xúc như vậy. Người ta mất tiền thuê nhà mặt đường, đỗ chắn lối như thế thì cũng khó chịu thật".

“Dằn mặt” xe sang đỗ chắn trước cửa hàng, hai cô gái dán băng dính, tạt bột sắn dây nhem nhuốc - Ảnh 2Chiếc Mercedes đỗ trước một cửa hàng kinh doanh thời trang - Ảnh: OFFB.

Bài đăng nhanh chóng thu hút những ý kiến trái chiều, nhiều người phê phán hành động đỗ xe thiếu chú ý của tài xế. Mặc khác cũng có người cho rằng đoạn đường không có biển cấm đỗ và việc dán băng dính, bôi bẩn chiếc xe sang có thể phạm vào tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” nếu dẫn đến thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên đối với chiếc Mercedes.

"Nếu là sơn thì người tạt vào xe khó tránh khỏi tội phá hoại tài sản của người khác. Là bột sắn thì có thể rửa sạch, nhưng băng dính có lột ra cũng vẫn còn lớp keo. Nói chung, tôi thấy cách nhắc nhở này chẳng văn minh chút nào mà theo kiểu "dằn mặt" thì đúng hơn. Dán tờ giấy nhắc người ta là đủ rồi", một người dùng nêu ý kiến. 

“Dằn mặt” xe sang đỗ chắn trước cửa hàng, hai cô gái dán băng dính, tạt bột sắn dây nhem nhuốc - Ảnh 3Vết bẩn màu trắng trên xe được cho là bột sắn dây - Ảnh: OFFB.

Câu chuyện đỗ xe trước cửa hàng, trong ngõ ở các thành phố đông đúc tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người lái ô tô đỗ xe thiếu ý thức, lấn chiếm lòng đường cũng như ảnh hưởng tới việc sinh hoạt của nhiều gia đình. Ngược lại, một số người có cách "dằn mặt" và thậm chí là "trả thù" với ô tô đỗ trước cửa dưới nhiều hình thức khác nhau.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Vĩnh Tuy cho biết đơn vị không nắm được thông tin, chủ phương tiện cũng không đến đơn vị trình báo gì. Theo vị này, có thể hai bên đã hòa giải theo hướng dân sự.

Thái Bình: Chồng c.h.é.m c.h.ế.t vợ vì không chịu đi mua bia để nhậu tiếp

Thái Bình: Chồng c.h.é.m c.h.ế.t vợ vì không chịu đi mua bia để nhậu tiếp

Bà N.T.M, vợ của ông Nguyễn Thiên Nạp đang ngủ thì bị chồng dùng dao chém khiến tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   Mercedes xe ô tô đỗ sai chỗ tạt sơn xe ô tô ô tô

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 41 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn