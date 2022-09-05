Nữ sinh lớp 7 nhận lỗi và hối hận vì đ.á.n.h bạn d.ã m.a.n trên đường phố

Đời sống 05/09/2022 12:05

Sau khi bị nhà trường mời lên làm việc, nữ sinh lớp 7 đã thừa nhận hành vi đánh bạn học của mình và cảm thấy hối hận trước hành động này.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 5-9, Phòng GD-ĐT TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết Trường THCS Chu Văn An, phường Xuân Phú (TP Huế) đã tiến hành làm việc với các phụ huynh, học sinh liên quan đến việc một nữ sinh lớp 8 trường này bị bạn đánh.

Nạn nhân là Đ.T.K.A. (nữ sinh lớp 8) trên đường rời trường về nhà thì bị một nhóm nam, nữ gồm 4 học sinh Trường THCS Chu Văn An, trong đó có nữ sinh lớp 7 là N.C.

Báo Lao Động đưa tin trước đó, vào sáng 31.8, sau khi đến Trường THCS C.V.A. để tập trung nhằm chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, em A. và một nữ sinh cùng lớp là em K.C. đi xe đạp về nhà. 

Khi các nữ sinh này đi đến trước quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, TP. Huế) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.

Người đánh cháu A. gồm nữ sinh N.C. (học sinh lớp 7/3 cùng trường) và 1 nữ sinh khác tên T.H (trước đây là học sinh lớp 9 cùng trường). 

Nữ sinh lớp 7 nhận lỗi và hối hận vì đ.á.n.h bạn d.ã m.a.n trên đường phố - Ảnh 1
 

Tờ Người Lao Động cũng cho biết, qua buổi làm việc, em N.C đã có bản tường trình, xác nhận các nội dung phản ánh của em Đ.T.K.A là đúng và rất hối hận về việc làm của mình.

Phụ huynh của em Đ.T.K.A. hoàn toàn đồng ý với hướng xử lý của nhà trường. Công an địa phương cũng đã trao đổi và sẽ phối hợp để răn đe, giáo dục học sinh có liên quan vụ việc.

Bên cạnh đó, đối với học sinh T.H. vừa tốt nghiệp lớp 9, nhà trường sẽ báo cáo về địa phương và Công an phường Xuân Phú để có biện pháp giáo dục, góp phần ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, sẽ phối hợp Trường THCS Đặng Văn Ngữ để có hình thức xử lý các học sinh tham gia vụ việc trên.

Đoạn clip dài 23 giây do một học sinh chứng kiến cảnh này quay lại, cho thấy A. bị một nữ sinh trong trang phục quần xanh, áo trắng, ngồi lên người và liên tục đánh mạnh vào đầu. Tiếp đó, A. bị nữ sinh này túm tóc kéo dậy và kéo lê xung quanh, đồng thời dùng chân đạp mạnh vào người bạn học. Mặc cho A. ôm mặt đau đớn, khóc lóc nhưng nữ sinh này vẫn không buông tha.

Tên trộm trốn trong tủ quần áo suốt 6 tiếng để chờ lấy tiền và vàng của gia chủ

Tên trộm trốn trong tủ quần áo suốt 6 tiếng để chờ lấy tiền và vàng của gia chủ

Phát hiện cửa nhà không khóa, Trung lẻn vào, trốn trong tủ quần áo suốt 6 giờ, đợi chủ nhà đi vắng rồi trộm tiền và vàng ở TP Buôn Ma Thuột.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 7 đánh bạn nữ sinh lớp 7 bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 42 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn