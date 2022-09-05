Nữ sinh lớp 7 nhận lỗi và hối hận vì đ.á.n.h bạn d.ã m.a.n trên đường phố

Sau khi bị nhà trường mời lên làm việc, nữ sinh lớp 7 đã thừa nhận hành vi đánh bạn học của mình và cảm thấy hối hận trước hành động này.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 5-9, Phòng GD-ĐT TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết Trường THCS Chu Văn An, phường Xuân Phú (TP Huế) đã tiến hành làm việc với các phụ huynh, học sinh liên quan đến việc một nữ sinh lớp 8 trường này bị bạn đánh.

Nạn nhân là Đ.T.K.A. (nữ sinh lớp 8) trên đường rời trường về nhà thì bị một nhóm nam, nữ gồm 4 học sinh Trường THCS Chu Văn An, trong đó có nữ sinh lớp 7 là N.C.

Báo Lao Động đưa tin trước đó, vào sáng 31.8, sau khi đến Trường THCS C.V.A. để tập trung nhằm chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, em A. và một nữ sinh cùng lớp là em K.C. đi xe đạp về nhà.

Khi các nữ sinh này đi đến trước quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, TP. Huế) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.

Người đánh cháu A. gồm nữ sinh N.C. (học sinh lớp 7/3 cùng trường) và 1 nữ sinh khác tên T.H (trước đây là học sinh lớp 9 cùng trường).

Tờ Người Lao Động cũng cho biết, qua buổi làm việc, em N.C đã có bản tường trình, xác nhận các nội dung phản ánh của em Đ.T.K.A là đúng và rất hối hận về việc làm của mình.

Phụ huynh của em Đ.T.K.A. hoàn toàn đồng ý với hướng xử lý của nhà trường. Công an địa phương cũng đã trao đổi và sẽ phối hợp để răn đe, giáo dục học sinh có liên quan vụ việc.

Bên cạnh đó, đối với học sinh T.H. vừa tốt nghiệp lớp 9, nhà trường sẽ báo cáo về địa phương và Công an phường Xuân Phú để có biện pháp giáo dục, góp phần ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, sẽ phối hợp Trường THCS Đặng Văn Ngữ để có hình thức xử lý các học sinh tham gia vụ việc trên.

Đoạn clip dài 23 giây do một học sinh chứng kiến cảnh này quay lại, cho thấy A. bị một nữ sinh trong trang phục quần xanh, áo trắng, ngồi lên người và liên tục đánh mạnh vào đầu. Tiếp đó, A. bị nữ sinh này túm tóc kéo dậy và kéo lê xung quanh, đồng thời dùng chân đạp mạnh vào người bạn học. Mặc cho A. ôm mặt đau đớn, khóc lóc nhưng nữ sinh này vẫn không buông tha.

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