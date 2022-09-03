“Biển vô cực” là địa điểm nào mà khiến giới trẻ rần rần dậy sớm từ 2h sáng để check-in

Đời sống 03/09/2022 18:00

Những ngày gần đây, bãi biển Quang Lang (Thái Bình) thu hút nhiều du khách đến check-in nhờ khung cảnh mặt nước phản chiếu bầu trời tạo nên khung cảnh mênh mông, thu hút.

Được ưu ái đặt tên biển vô cực, biển Quang Lang là một trong những địa danh có đặc điểm tự nhiên độc đáo tại Việt Nam.

Cụ thể, sáng sớm, khi thủy triều rút, mặt nước trên bãi cát pha lẫn phù sa chỉ cao ngang mắt cá chân. du khách có thể dễ dàng di chuyển. Không gian nơi đây trải dài mênh mông như tấm gương phản chiều khổng lồ.

“Biển vô cực” là địa điểm nào mà khiến giới trẻ rần rần dậy sớm từ 2h sáng để check-in - Ảnh 1Vẻ đẹp của Biển vô cực tại Thái Bình

Biển Quang Lang nằm cạnh cửa sông Diêm Hộ - một nhánh sông nhỏ của sông Hồng. Đặc trưng của nơi này là bãi cát bồi màu nâu, có độ phẳng và trải rộng khắp trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh vật, bầu trời. Cũng bởi vậy mà nhiều du khách đặt tên cho bãi biển Quang Lang là "biển vô cực" và chia sẻ rầm rộ loạt khoảnh khắc tuyệt đẹp tại đây trên các diễn đàn mạng về du lịch.

Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe máy hoặc ô tô (xe cá nhân hoặc xe khách) đến thị trấn Diêm Điền (cách biển Quang Lang khoảng 2km). Tuy nhiên, từ thị trấn này, để đến được địa điểm ngắm "biển vô cực" vào sớm bình minh, du khách phải di chuyển tiếp một quãng đường khá vất vả từ 3-4h sáng.

“Biển vô cực” là địa điểm nào mà khiến giới trẻ rần rần dậy sớm từ 2h sáng để check-in - Ảnh 2
 
“Biển vô cực” là địa điểm nào mà khiến giới trẻ rần rần dậy sớm từ 2h sáng để check-in - Ảnh 3
 Để kịp ghi lại khoảnh khắc bình minh trên "biển vô cực", du khách nên di chuyển từ sớm, tránh tình trạng trời chuyển màu - Ảnh: Trương Đình Minh

Anh Lê Thanh Hà - một kiến trúc sư tại địa phương chia sẻ trên tờ Dân Trí, đường ra biển Quang Lang không xa nhưng khá khó đi. Sau khi đi hết đoạn đường mòn dài khoảng 500m rồi gửi xe, anh Hà theo chân những ngư dân băng qua khu rừng phòng hộ giàu phù sa để tới bãi cát.

"Những bước chân đầu tiên từ mép rừng khá trơn và lầy lội, tiếp đến là bãi cát. Di chuyển thêm khoảng 1-2km nữa là tới vị trí đẹp nhất để ngắm toàn bộ biển Quang Lang", anh Hà chia sẻ.

Chia sẻ trên Zingnews, anh Thành Luân (Hà Nội) nói xem được hình ảnh check-in lung linh trên mạng xã hội nên tranh thủ lên đường ghé thăm điểm đến.

"Tôi mất 5 tiếng chạy xe từ Hà Nội. Đường đi khá dễ, đẹp, chỉ cần theo chỉ dẫn của bản đồ. Giống nhiều du khách, tôi gửi xe tại bờ đê, sau đó cuốc bộ đoạn đường bùn đất khoảng 20 phút là đến nơi", anh Luân kể.

Anh cho biết sau khi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều người cũng đến đây check-in nên rất đông đúc. Để có bức ảnh đẹp và không vướng người, bạn nên chịu khó đi bộ ra xa. Nam du khách gợi ý 4h30-5h30 là khoảng thời gian đẹp nhất để chụp ảnh.

Người dân trong khu vực khuyên du khách nên kiểm tra lịch thủy triều rút và thời tiết trước khi đến đây để có trải nghiệm tốt nhất.

“Biển vô cực” là địa điểm nào mà khiến giới trẻ rần rần dậy sớm từ 2h sáng để check-in - Ảnh 4

Tầm 3-4h sáng, khi nước cạn, mặt biển Quang Lang tráng một lớp nước mỏng, xâm xấp mắt cá chân, tạo khung cảnh như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật - Ảnh: Haf Lee.

Ngoài ra, để giữ gìn cảnh quan bãi biển, du khách không nên vứt rác bừa bãi, có ý thức dọn sạch những gì mình mang đến.

Khu vực "biển vô cực" còn khá hoang sơ, chưa khai thác và phát triển các hoạt động du lịch nên du khách tới đây có thể kết hợp thăm cảng cá Quang Lang hoặc ghé chợ hải sản để mua hải sản tươi sống.

Về ẩm thực, du khách có thể thưởng thức một số món ngon ở Diêm Điền (gần "biển vô cực") như gỏi nhệch, nộm sứa, sứa muối,... 

Ngoài ra, ở Thái Bình còn có một số điểm đến khác cũng hút khách như biển Đồng Châu với "đặc sản" chòi canh bãi ngao, biển Cồn Vành có bãi cát dài và dốc, phù hợp cho hoạt động tắm biển.

Chó pitbull cắn chết chủ vì bị đạp đổ bát cơm

Chó pitbull cắn chết chủ vì bị đạp đổ bát cơm

Người phụ nữ 64 tuổi ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, cho chó pitbull ăn, nhưng bị nó tấn công khiến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Biển vô cực tắm biển đi chơi lễ ở đâu địa điểm đẹp biển vô cực ở thái bình

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn