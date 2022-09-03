“Biển vô cực” là địa điểm nào mà khiến giới trẻ rần rần dậy sớm từ 2h sáng để check-in

Cụ thể, sáng sớm, khi thủy triều rút, mặt nước trên bãi cát pha lẫn phù sa chỉ cao ngang mắt cá chân. du khách có thể dễ dàng di chuyển. Không gian nơi đây trải dài mênh mông như tấm gương phản chiều khổng lồ.

Được ưu ái đặt tên biển vô cực, biển Quang Lang là một trong những địa danh có đặc điểm tự nhiên độc đáo tại Việt Nam.

Biển Quang Lang nằm cạnh cửa sông Diêm Hộ - một nhánh sông nhỏ của sông Hồng. Đặc trưng của nơi này là bãi cát bồi màu nâu, có độ phẳng và trải rộng khắp trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh vật, bầu trời. Cũng bởi vậy mà nhiều du khách đặt tên cho bãi biển Quang Lang là "biển vô cực" và chia sẻ rầm rộ loạt khoảnh khắc tuyệt đẹp tại đây trên các diễn đàn mạng về du lịch.

Từ Hà Nội, du khách có thể đi xe máy hoặc ô tô (xe cá nhân hoặc xe khách) đến thị trấn Diêm Điền (cách biển Quang Lang khoảng 2km). Tuy nhiên, từ thị trấn này, để đến được địa điểm ngắm "biển vô cực" vào sớm bình minh, du khách phải di chuyển tiếp một quãng đường khá vất vả từ 3-4h sáng.

Để kịp ghi lại khoảnh khắc bình minh trên "biển vô cực", du khách nên di chuyển từ sớm, tránh tình trạng trời chuyển màu - Ảnh: Trương Đình Minh

Anh Lê Thanh Hà - một kiến trúc sư tại địa phương chia sẻ trên tờ Dân Trí, đường ra biển Quang Lang không xa nhưng khá khó đi. Sau khi đi hết đoạn đường mòn dài khoảng 500m rồi gửi xe, anh Hà theo chân những ngư dân băng qua khu rừng phòng hộ giàu phù sa để tới bãi cát.

"Những bước chân đầu tiên từ mép rừng khá trơn và lầy lội, tiếp đến là bãi cát. Di chuyển thêm khoảng 1-2km nữa là tới vị trí đẹp nhất để ngắm toàn bộ biển Quang Lang", anh Hà chia sẻ.

Chia sẻ trên Zingnews, anh Thành Luân (Hà Nội) nói xem được hình ảnh check-in lung linh trên mạng xã hội nên tranh thủ lên đường ghé thăm điểm đến.

"Tôi mất 5 tiếng chạy xe từ Hà Nội. Đường đi khá dễ, đẹp, chỉ cần theo chỉ dẫn của bản đồ. Giống nhiều du khách, tôi gửi xe tại bờ đê, sau đó cuốc bộ đoạn đường bùn đất khoảng 20 phút là đến nơi", anh Luân kể.

Anh cho biết sau khi được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều người cũng đến đây check-in nên rất đông đúc. Để có bức ảnh đẹp và không vướng người, bạn nên chịu khó đi bộ ra xa. Nam du khách gợi ý 4h30-5h30 là khoảng thời gian đẹp nhất để chụp ảnh.

Người dân trong khu vực khuyên du khách nên kiểm tra lịch thủy triều rút và thời tiết trước khi đến đây để có trải nghiệm tốt nhất.

Tầm 3-4h sáng, khi nước cạn, mặt biển Quang Lang tráng một lớp nước mỏng, xâm xấp mắt cá chân, tạo khung cảnh như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, cảnh vật - Ảnh: Haf Lee.

Ngoài ra, để giữ gìn cảnh quan bãi biển, du khách không nên vứt rác bừa bãi, có ý thức dọn sạch những gì mình mang đến.

Khu vực "biển vô cực" còn khá hoang sơ, chưa khai thác và phát triển các hoạt động du lịch nên du khách tới đây có thể kết hợp thăm cảng cá Quang Lang hoặc ghé chợ hải sản để mua hải sản tươi sống.

Về ẩm thực, du khách có thể thưởng thức một số món ngon ở Diêm Điền (gần "biển vô cực") như gỏi nhệch, nộm sứa, sứa muối,...

Ngoài ra, ở Thái Bình còn có một số điểm đến khác cũng hút khách như biển Đồng Châu với "đặc sản" chòi canh bãi ngao, biển Cồn Vành có bãi cát dài và dốc, phù hợp cho hoạt động tắm biển.