Chó pitbull cắn chết chủ vì bị đạp đổ bát cơm

Đời sống 31/08/2022 21:15

Người phụ nữ 64 tuổi ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, cho chó pitbull ăn, nhưng bị nó tấn công khiến tử vong.

Theo VnExpress, tai nạn xảy ra khoảng 21h30 ngày 28/8, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời tại bệnh viện sau hai ngày điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch xã Hoằng Phụ cho biết qua xác minh, bà chủ nhà đem thức ăn cho chó nhưng vô tình đá đổ bát cơm khiến nó tức giận tấn công. Con vật vẫn bị xích, còn bà chủ sức khỏe yếu nên không thoát ra được. Người con trai đi làm về phải dùng bình xịt hơi cay để khống chế con vật.

Chó pitbull cắn chết chủ vì bị đạp đổ bát cơm - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Dân Trí cũng cho biết, con pitbull nặng khoảng 40kg, được con trai chủ nhà đưa về nuôi một năm nay. Cách hôm xảy ra vụ việc ít ngày, người con trai đi công tác xa nhà, bà D. phụ trách cho con chó ăn uống hằng ngày.

Pitbull là giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, rất hung dữ, được ví như "sát thủ máu lạnh". Trong bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm, loài pitbull đứng đầu.

Loài chó này gần đây được nuôi phổ biến ở Việt Nam. Với sức mạnh cơ thể cộng với hàm răng sắc nhọn, chúng có thể cắn nạn nhân đến tử vong.

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