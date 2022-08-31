Người đàn ông bị c.h.é.m gục vì s.à.m s.ỡ mẹ bỉm sữa

2 thiếu niên ở Bạc Liêu mang dao đến xử lý hàng xóm khi biết chuyện N. bị sàm sỡ khi ru con.

Theo thông tin từ Báo CAND, ngày 31/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã triệu tập 4 đối tượng, gồm: Lâm Thị Bích N (SN 2002); Nguyễn Ngọc Gia B (SN 2008); Nguyễn Thái T (SN 2006) và Ngô Thái T (SN 2007), cùng ngụ TP Bạc Liêu, đến làm việc về hành vi “giết người”.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc - Ảnh: CAND

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/8, chị N. đang nằm ru con ngủ tại phòng trọ ở phường 1, TP Bạc Liêu, thì bị hàng xóm tên P. sàm sỡ.

Sau khi ông P. về phòng, N. đã điện thoại cho Ngô Thái T. kể lại sự việc.

Bực tức, Ngô Thái T. rủ Nguyễn Ngọc Gia B. và Nguyễn Thái T. mang 2 dao tự chế tìm ông P.

Đến nơi, Ngô Thái T. và Nguyễn Ngọc Gia B. dùng dao chém ông P. bị thương nặng. Thấy người dân xung quanh tri hô, các nghi phạm lên xe tẩu thoát.

Zingnews cũng cho biết, sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, hiện ông P đã qua cơ nguy kịch...

Giải cứu 10 thiếu niên bị kẹt lũ giữa rừng Lạc Dương Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa giải cứu 10 thiếu niên bị kẹt lũ ở trong rừng sâu, thuộc địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương vào tối 30.8.

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