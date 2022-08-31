Thương tâm, 2 bé 9 tuổi cùng ra sông chơi nhưng một cháu đã ra đi không trở lại

Đời sống 31/08/2022 10:10

Khi ra tới bờ sông, vừa thấy bạn lội xuống, lát sau nhìn quanh thì cháu K. không thấy bạn đâu nữa, nghĩ bạn đã về rồi nên bỏ về nhà trước. Khi mọi người ra sông tìm kiếm thì nạn nhân đã bị tử vong.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 30.8, thông tin từ một vị lãnh đạo UBND xã Thụy Liên, H.Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một cháu bé tử vong.

Nạn nhân là cháu B.Đ.T. (9 tuổi, trú tại xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 chiều qua (29/8), cháu T. và cháu N.B.A.K. (cùng 9 tuổi, trú cùng thôn) rủ nhau đi chơi tại bờ sông thôn Chợ Bui, khu vực cống Lán Quai (cách nhà nạn nhân khoảng 2km, thuộc địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Trong lúc cả hai đang chơi, cháu K. thấy bạn lội xuống nước, một lát sau thì không thấy T. đâu nữa. Nghĩ rằng T. đã bỏ về trước nên cháu K. cũng chạy về.

Thương tâm, 2 bé 9 tuổi cùng ra sông chơi nhưng một cháu đã ra đi không trở lại - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Chiều tối, do không thấy T. về nhà nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và tỏa ra tìm kiếm. Mọi người có hỏi cháu K. nhưng do sợ bị ba mẹ đánh nên K. im lặng, không nói ra sự việc.

Đến tối muộn, khi bị mọi người gặng hỏi thêm một lần nữa, lúc này cháu K. mới tường thuật lại toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó gia đình cháu T. cùng lực lượng chức năng ra hiện trường nơi hai cháu chơi buổi chiều thì thấy chai nước và đôi dép của cháu T. để ở trên bờ nên thực hiện tìm kiếm dưới sông.

Zingnews cũng cho biết, đến khoảng 23h30 cùng ngày, thi thể cháu T. được tìm thấy dưới sông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cháu T. cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Xót xa, nam thanh niên 15 tuổi tông c.h.ó chạy rông, t.ử v.o.n.g tại chỗ

Xót xa, nam thanh niên 15 tuổi tông c.h.ó chạy rông, t.ử v.o.n.g tại chỗ

Đang chạy xe thì gặp phải con chó chạy rông ngoài đường, nam thanh niên 15 tuổi không xử lý kịp tình huống bất ngờ này nên đã ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

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