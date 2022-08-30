Xót xa, nam thanh niên 15 tuổi tông c.h.ó chạy rông, t.ử v.o.n.g tại chỗ

Đời sống 30/08/2022 21:30

Đang chạy xe thì gặp phải con chó chạy rông ngoài đường, nam thanh niên 15 tuổi không xử lý kịp tình huống bất ngờ này nên đã ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 30.8, Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đang điều tra làm rõ vụ một nam sinh tử vong do tông phải một con chó chạy rông trên đường.

Xót xa, nam thanh niên 15 tuổi tông c.h.ó chạy rông, t.ử v.o.n.g tại chỗ - Ảnh 1
 

Vào thời điểm đó, em Nguyễn Anh T (SN 2007, trú ở khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe máy BKS 78G1-121.59 trên đường bộ qua địa phận khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa thì gặp phải con chó chạy rông ngoài đường.

Sau khi va chạm, chiếc xe máy bị trượt lê trên đường để lại vết trượt dài hơn 40 m. T. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Con chó bị xe máy tông trúng cũng không qua khỏi.

Công an nhân dân online cũng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX. Đông Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Một lãnh đạo Công an TX.Đông Hòa cho biết, hiện vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của con chó nên chưa có cơ sở để làm các thủ tục bồi thường dân sự.

Vụ việc vẫn đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

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