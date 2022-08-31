Cháu H. (học sinh lớp 9 trường THCS Nam Phương Tiến A, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), tử vong sau khi tham gia giải chạy tại xã Phụng Châu.

Theo thông tin trên Zingnews, cháu N.H.H. (sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường THCS Nam Phương Tiến A) ngày hôm qua (30/8), sau khi thực hiện phần thi chạy hơn 1.000 m tại giải chạy tổ chức ở xã Phụng Châu thì H. bị đột quỵ.

Sau đó, cháu H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa, tiếp đến H., được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thì tử vong vào sáng nay (31/8).

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"Nguyên nhân được các bác sĩ kết luận là đột tử", người thân của cháu N.H.H., nói và cho biết, cháu H., tham dự giải chạy này do được trường THCS Nam Phương Tiến A cử đi,

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Bá Thắng – Hiệu trưởng trường THCS Nam Phương Tiến A xác nhận thông trên và cho biết: "Việc cử cháu H. đi tham dự giải chạy này dựa trên công văn đề xuất của UBND huyện Chương Mỹ".

Giải cứu 10 thiếu niên bị kẹt lũ giữa rừng Lạc Dương Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa giải cứu 10 thiếu niên bị kẹt lũ ở trong rừng sâu, thuộc địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương vào tối 30.8.

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