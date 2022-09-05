Tên trộm trốn trong tủ quần áo suốt 6 tiếng để chờ lấy tiền và vàng của gia chủ

Đời sống 05/09/2022 09:50

Phát hiện cửa nhà không khóa, Trung lẻn vào, trốn trong tủ quần áo suốt 6 giờ, đợi chủ nhà đi vắng rồi trộm tiền và vàng ở TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 4/9, Phan Văn Trung, 23 tuổi bị Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ hình sự về hành vi Trộm cắp tài sản. Tiền, vàng bị trộm đã được cảnh sát thu giữ trả cho gia đình bị hại.

Trước đó, sáng 31-8, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chị Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) bị kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp nhiều tiền và vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Tên trộm trốn trong tủ quần áo suốt 6 tiếng để chờ lấy tiền và vàng của gia chủ - Ảnh 1
 Phan Văn Trung bị cảnh sát bắt giữ tại nhà trọ - Ảnh: VnExpress

Theo điều tra, mắc nợ khoảng 400 triệu đồng vì đánh bạc trên mạng, Trung (ngụ Gia Lai) đã nảy sinh ý định đi trộm. Anh ta đến phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, thuê phòng trọ sống cùng bạn gái.

Báo Người Lao Động cho biết, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31-8, thanh niên này đột nhập nhà chị M. rồi đi lên tầng 2 nhưng 3 phòng ngủ đều khoá cửa.

Lúc này, đối tượng Trung đi xuống tầng trệt rồi ẩn nấp vào tủ quần áo, đợi chủ nhà đi vắng để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, gia đình chị M. đi khỏi nhà, Trung lên tầng 2, phá khoá tủ lấy hơn 175 triệu đồng tiền mặt, vàng và đồ trang sức, tổng giá trị tài sản trên 325 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung còn khai nhận đầu tháng 6/2022, đã đột nhập nhà dân ở xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột) lấy 1 chiếc máy tính xách tay mang đi cầm được 6,5 triệu đồng.

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