Cô gái khóc cạn nước mắt đi tìm người cha đãng trí khắp Sài Gòn

Nhiều ngày qua, chị Bảo Trân (34 tuổi, Gò Vấp) tất tả ngược xuôi khắp Sài Gòn để tìm người cha bị đãng trí, đi biệt tăm. Chị nhiều lần khóc nghẹn cầu cứu cộng đồng mạng nhưng đến nay vẫn không có tin tức.

Thông tin trên tờ Thanh Niên, chị Trân kể sáng 27.8, trong lúc cùng mẹ dọn dẹp căn nhà trên đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp), ba chị - ông Trịnh Tài Đức (66 tuổi) bỗng dưng rời khỏi nhà rồi “mất tích” luôn từ đó.

Không thấy ba, chị Trân đã cùng cả nhà xem lại camera và đi tìm khắp nơi. Chị cũng báo với chính quyền địa phương và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ. Dẫu vậy, đã một tuần trôi qua, tin tức về ông Đức vẫn bằng không. Khi rời đi, ông không mang giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại để liên lạc.

Hình ảnh ông Đức khi ra khỏi nhà.

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, chị Trân nói: “Những ngày qua, gia đình tôi mất ăn mất ngủ không làm gì được. Ngày nào tôi cũng khóc tới sưng mắt, mẹ tôi thì bị tim nhưng 2 mẹ con vẫn chạy khắp nơi để tìm, hy vọng ba sớm trở về nhà. Ba tôi bị đãng trí người già nhưng đó giờ ba tôi chưa bao giờ bỏ đi như vậy”.

Vợ ông Đức là bà Ngân một tuần nay cũng lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm chồng. Bà mong mọi người sẽ cùng giúp đỡ gia đình để cụ ông sớm đoàn tụ. “Mấy ngày qua không biết ông ấy ăn uống sao, có nguy hiểm gì hay không. Ông ơi, nếu thấy những dòng tin nhắn này, ông về với tôi, với con nha ông”, bà nhắn nhủ.

Ai có tin tức ông Trịnh Tài Đức vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại 0905789599 (gặp Trân). Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

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