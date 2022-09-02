Lời qua tiếng lại, thanh niên rút súng... giả, dọa bắn bạn gái

Đời sống 02/09/2022 15:00

Ngày 1-9, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đã lập hồ sơ xử lý đề điều tra mở rộng về hành vi dùng súng giả uy hiếp người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 29-8, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ nhận tin báo của chủ quán cà phê Đà Nẵng Garden (số 219 Yên Thế, phường Hòa An) về vụ việc uy hiếp người xảy ra tại đây.

Theo trình báo, đêm 28-8, tại quán cà phê này, 1 khách nam và 1 khách nữ đến uống nước. Một lúc sau, họ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Bất ngờ, người khách nam rút một vật giống như súng chĩa thẳng vào đầu người phụ nữ. Vụ việc khiến quán cà phê náo loạn. Khi cặp nam nữ rời đi, chủ quán mới hoàn hồn, sáng hôm sau liền đến trụ sở công an để trình báo vụ việc.

Công an P.Hòa An tổ chức lực lượng ngăn chặn kịp thời, qua xác minh, người phụ nữ tên là N.T.L.(39 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), còn nam thanh niên người yêu của chị L. là anh L.A.H. (35 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Tờ Thanh Niên cho biết, anh L.A.H đã mua súng giả để hù dọa chị L. do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Công an P.Hòa An thu hồi khẩu súng giả, lập hồ sơ ban đầu, bàn giao Công an Q.Cẩm Lệ thụ lý theo thẩm quyền.

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