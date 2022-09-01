Con chó pitbull tấn công người nhà, khiến một phụ nữ hơn 60 tuổi ở xã Hoằng Phụ (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khiến nạn nhân tử vong sau đó, đã bị tiêu hủy.

Theo Báo Thanh Niên, ngày 1.9, thông tin từ UBND xã Hoằng Phụ (H.Hoằng Hóa), con chó pitbull tấn công người phụ nữ hơn 60 tuổi (ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ) khiến nạn nhân tử vong, đã bị người nhà nạn nhân tiêu hủy.

Trước đó, Zingnews đưa tin, tai nạn xảy ra khoảng 21h30 ngày 28/8, bà chủ nhà đem thức ăn cho chó nhưng vô tình đá đổ bát cơm khiến nó tức giận tấn công. Con vật vẫn bị xích, còn bà chủ sức khỏe yếu nên không thoát ra được. Người con trai đi làm về phải dùng bình xịt hơi cay để khống chế con vật.

Con pitbull nặng khoảng 40kg, được con trai chủ nhà đưa về nuôi một năm nay. Cách hôm xảy ra vụ việc ít ngày, người con trai đi công tác xa nhà, bà D. phụ trách cho con chó ăn uống hằng ngày.

Pitbull là giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, rất hung dữ, được ví như "sát thủ máu lạnh". Trong bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm, loài pitbull đứng đầu.

Loài chó này gần đây được nuôi phổ biến ở Việt Nam. Với sức mạnh cơ thể cộng với hàm răng sắc nhọn, chúng có thể cắn nạn nhân đến tử vong.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là khoảng 430.000 con.

Đối với giống chó pitbull, dù không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng theo một lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa thì giống chó này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được nuôi rất ít và cá biệt.

Chó pitbull cắn chết chủ vì bị đạp đổ bát cơm Người phụ nữ 64 tuổi ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, cho chó pitbull ăn, nhưng bị nó tấn công khiến tử vong.

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