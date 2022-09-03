Tìm thấy thi thể 2 cháu bé dưới hố nước ở Đồng Nai

Xã hội 03/09/2022 15:07

Người dân phát hiện thi thể 2 cháu bé dưới hố nước tại khu đất trống thuộc ấp 5 (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 3/9, đoàn thể và chính quyền xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã đến chia sẻ, động viên gia đình 2 cháu bé tử vong do đuối nước.

Cơ quan chức năng địa phương đã để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và bàn giao thi thể về cho gia đình hai nạn nhân lo hậu sự.

Pháp Luật đưa tin, trước đó, vào tối 1/9, gia đình cháu T.H.N. (11 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) và K.T. (8 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đã đến công an xã Thạnh Phú trình báo sự việc hai cháu đi chơi từ chiều chưa thấy về.

Tìm thấy thi thể 2 cháu bé dưới hố nước ở Đồng Nai - Ảnh 1Hiện trường phát hiện thi thể hai cháu nhỏ. Ảnh: Pháp Luật

Mọi người tổ chức tìm kiếm trong đêm nhưng không thấy. Đến ngày 2/9, mọi người phát hiện thi thể 2 cháu bé kể trên dưới hố nước tại khu đất trống thuộc ấp 5 (xã Thạnh Phú).

Nguyên nhân vụ việc được xác định: Trong lúc đi chơi, hai cháu bé ngã xuống hố và đuối nước tử vong.

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