Thái Bình: Chồng c.h.é.m c.h.ế.t vợ vì không chịu đi mua bia để nhậu tiếp

Bà N.T.M, vợ của ông Nguyễn Thiên Nạp đang ngủ thì bị chồng dùng dao chém khiến tử vong tại chỗ.

Ngày 5.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội, H.Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ bị chồng chém tử vong.

Nạn nhân là bà N.T.M (55 tuổi, trú tại thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình). Người gây án là chồng bà M., ông Nguyễn Thiên Nạp (58 tuổi, trú cùng địa phương).

Tuổi Trẻ Online cho biết, khoảng 18h ngày 3-9, trong bữa cơm tối tại nhà, ông Nguyễn Thiên Lạc (58 tuổi, trú thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội) uống rượu say.

Đến khoảng 22h cùng ngày, ông Lạc kêu vợ là bà M. đi mua bia để nhậu tiếp nhưng bà M. không đồng ý vì đã khuya. Sau đó, bà M. bỏ vào trong buồng ngủ, để mặc ông Lạc chửi bới.

Ảnh minh họa

Đến khoảng 2h sáng 4-9, ông Lạc bất ngờ dùng dao chém vợ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Tại thời điểm gây án, người dân khu vực đã ngủ say nên không ai hay biết. Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, mọi người mới biết và báo chính quyền.

Được biết, hơn 10 năm trước ông Nạp bị tai nạn giao thông. Kể từ đó, ông có dấu hiệu thần kinh không ổn định, dễ bị kích động. Ông Nạp luôn gây mâu thuẫn với vợ sau mỗi lần uống rượu.

Các con của vợ chồng ông Nạp đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng. Bà M. làm công nhân trong một công ty. Từ nhiều năm nay, bà M. là lao động chính trong nhà. Gia đình thường xuyên mua thuốc cho ông Nạp điều trị bệnh.

“Chúng tôi cùng gia đình đã lo hậu sự cho nạn nhân. Ngay sau khi gây án, sáng cùng ngày, ông Nạp đã đến trụ sở Công an H.Quỳnh Phụ (Thái Bình) để đầu thú”, chủ tịch xã Quỳnh Hội cho biết thêm trên Thanh Niên.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ngày 5-9, đại tá Trần Quang Thành - trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ - cho biết vụ việc hiện đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra.

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