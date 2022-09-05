Sau lễ khai giảng, 1 học sinh bị nhóm phụ huynh lôi ra cổng trường h.à.n.h h.u.n.g

Đời sống 05/09/2022 19:30

Một học sinh lớp 8 có mâu thuẫn với bạn khác nên bị phụ huynh của bạn đến trường, lôi ra ngoài đánh để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, chiều 5/9, trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, cô Đinh Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, cho biết nhà trường đã phải mời công an xuống giải quyết việc một nhóm người lớn vào trường lôi 1 em học sinh ra cổng để giải quyết mâu thuẫn.

Theo bà Dung, sự việc xảy ra vào khoảng 9h40, sau khi kết thúc buổi khai giảng. Nguyên nhân là vì nam học sinh này có xích mích cá nhân với một học sinh khác, dẫn đến sự việc phụ huynh của học sinh đó đến trường hành hung.

Sau lễ khai giảng, 1 học sinh bị nhóm phụ huynh lôi ra cổng trường h.à.n.h h.u.n.g - Ảnh 1

Nam học sinh bị một nhóm người lớn lôi ra cổng để hành hung - Ảnh cắt từ clip

Zingnews cho biết, trước đó, trưa 5/9 trên mạng xã hội có clip kèm theo nội dung “Trường THCS Cự Đồng - Thanh Sơn: Học sinh đang khai giảng trong trường bị nhóm người lớn vào trường lôi ra để hành hung. Nhiều người can ngăn không được, nhà trường phải đưa lên công an làm việc”.

Theo đó, trong clip có độ dài 26 giây thể hiện học sinh nam bị 1 nhóm người lớn túm cổ áo, lôi ra cổng trường và dùng tay tát vào mặt, trước sự chứng kiến và can ngăn của nhiều phụ huynh, học sinh.

"Sau khi mọi người can ngăn không được, nhà trường đã mời lực lượng chức năng xuống giải quyết. Qua đó, các bên đã hòa giải, mọi việc đến nay đã được xử lý ổn thỏa" - bà Dung cho biết thêm trên tờ Lao Động.

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