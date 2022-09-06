Sau khi lẻn vào nhà trộm chiếc xe máy của một cán bộ phòng cảnh sát môi trường, nam thanh niên bất ngờ bị hai đồng nghiệp của cán bộ trên ập vào bắt giữ trên đường.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, lúc 13h ngày 4-9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam gồm thiếu tá Phạm Thị Kim Oanh và đại úy Nguyễn Hồng Huy đang trên đường công tác, khi đi đến đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì phát hiện Trường đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ mang BKS 48F6-0099.

Hồ Ngọc Trường bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Tuổi trẻ

Chiếc xe này trùng khớp với xe máy của một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát môi trường trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp sáng cùng ngày.

Thấy dấu hiệu nghi vấn, hai cán bộ công an trên đã tiếp cận đối tượng, áp sát, khống chế bắt giữ nam thanh niên trên cùng tang vật là chiếc xe máy, và bàn giao cho Công an phường Tân Thạnh.

Theo báo Vietnamnet, tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Hồ Ngọc Trường (21 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), đã thực hiện hành vi trộm xe máy trên vào khoảng 8h30 ngày 4/9, để bán lấy tiền tiêu xài nhưng chưa kịp tẩu tán thì bị bắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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