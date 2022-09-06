Trên đường đi khai giảng, một cô giáo vùng cao gặp tai nạn nguy kịch. Hoàn cảnh gia đình của nữ giáo viên này rất khó khăn khi cô có 3 con nhỏ, trong đó có một cháu mới 8 tháng tuổi.

Ngày 6/9, trao đổi với Báo Dân Việt, ông An Văn Sáu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, một giáo viên đang công tác tại xã Đăk Hà vừa gặp tai nạn. Theo Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 5/9 trên QL40B (đoạn qua xã Ngọc Tụ). Lúc này, cô Y Hồng (38 tuổi, giáo viên Điểm trường Ngọc Leng - Trường Tiểu học xã Đăk Hà) điều khiển xe máy mang BKS 82U1 - 072.56 theo hướng từ huyện Đăk Tô đi huyện Tu Mơ Rông để đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên Khi đến địa điểm nêu trên thì xe của cô giáo bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS 82A-074.85 do anh Quách Văn Long (37 tuổi, trú tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô) di chuyển theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm, cô Y Hồng bị gãy xương ống quyển bên trái, xương đùi trái dập nát. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều hư hỏng. Cô Hồng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên cô Hồng được chuyển đến Bệnh viện 211 (TP.Pleiku, Gia Lai) cấp cứu và điều trị.

Báo Thanh Niên thông tin, trong chiều 5/9, cô Hồng đã được phẫu thuật, tuy nhiên sức khỏe vẫn đang rất yếu và được các y, bác sĩ điều trị và theo dõi tại bệnh viện. Cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Đăk Hà cho biết hoàn cảnh gia đình cô Y Hồng rất khó khăn. Cô Y Hồng có 3 con, trong đó con nhỏ nhất mới được 8 tháng tuổi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND H.Tu Mơ Rông đã phối hợp cùng Trường tiểu học xã Đăk Hà đến bệnh viện thăm, hỏi và động viên tinh thần gia đình cô Y Hồng. Đại diện ngành giáo dục H.Tu Mơ Rông thăm hỏi, động viên gia đình cô Hồng - Ảnh: Thanh Niên Tu Mơ Rông là một trong những huyện vùng cao của tỉnh Kon Tum. Nơi đây nằm cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 70km về phía Bắc theo Quốc lộ 14 và Quốc lộ 40B. Huyện có địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều bởi các sông suối, độ dốc cao. Cũng bởi địa hình phức tạp nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

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