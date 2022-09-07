Cách bảo vệ bản thân khi mắc kẹt trong đám cháy mà bạn không nên bỏ qua

Mới đây nhất đã xảy ra vụ cháy khủng khiếp tại quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Sự cố này đã khiến hơn 10 người chết và 2 người bị thương nặng. Nhiều người bị kẹt lại phải nhảy từ lầu hai cao 7-8 m xuống đất thoát thân, tối 6/9, theo VnExpress đưa tin.

Mỗi gia đình nên tự trang bị phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy để phòng khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, mở lối cửa thoát hiểm ra ngoài trên các chuồng cọp, lồng sắt, ban công và không sắp xếp hàng hóa, đồ đạc, tài sản cản trở lối thoát nạn.

Vậy bạn nên làm gì khi chẳng may xảy ra cháy? Trước hết thay vì hoảng loạn, bạn có thể thoát ra ngoài một cách an toàn khi biết những kĩ năng thoát hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và gia đình khi có hỏa hoạn xảy ra.

Khi xảy ra hỏa hoạn, cần phải bình tĩnh và làm theo các hướng dẫn thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho mình và người thân - Ảnh Báo Lao Động

Trên Báo Lao Động có chia sẻ số biện pháp sau đây mà bạn có thể tham khảo áp dụng:

Bình tĩnh

Khi xảy ra cháy nổ, phải thật bình tĩnh xác định ngọn lửa và nguồn khói, ổn định tâm lý để tìm cách rời đi càng nhanh chóng và an toàn càng tốt.

Di chuyển

Khói trong đám cháy sẽ cản trở tầm nhìn, để tránh bị ngạt khói và dễ nhìn hơn, hãy di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất và men bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất. Bò sát mặt đất cũng sẽ giúp bạn có nhiều không khí để thở hơn, tránh bị ngạt thở do khói.

Nếu luồng khói tới từ trên cao hoặc ngay trong khu vực, hãy nhanh chóng di chuyển ra cửa thoát hiểm và đi xuống các tầng dưới. Nếu khói xuất phát từ tầng dưới, bạn hãy tìm cách di chuyển ngược lên trên tầng thượng để tránh ngạt khí.

Phòng độc

Nên bịt khăn có thấm nước lên miệng, mũi để tránh ngạt khí và quấn chăn thấm đẫm nước lên người để tránh cháy quần áo, bỏng da. Nếu có thể, dùng chăn ẩm ướt hoặc băng dính bịt kín các khe cửa để tránh khói, khí độc tràn vào phòng trong lúc tìm cách thoát thân và chờ lực lượng chữa cháy.

Dập lửa

Trong trường hợp quần áo bị cháy, hãy dừng di chuyển, nằm xuống và trở mình liên tục cho đến khi ngọn lửa được dập tắt, đồng thời che mặt càng nhiều càng tốt. Tuyệt đối không được chạy vì gió sẽ làm lửa cháy và lan ra nhiều hơn.

Cần chú ý khi nhảy vào bể bơi, hồ nước trong khu vực cháy vì rất có thể lửa đã làm nóng nước, có thể gây bỏng toàn thân khi nhảy vào.

Kêu cứu

Khi xảy ra hỏa hoạn ở nhà cao tầng, bạn cần di chuyển ra ngoài ban công, cửa sổ và gọi to để cầu cứu. Bên cạnh đó, để thu hút sự chú ý từ mọi người, hãy dùng khăn, áo, mũ màu sắc nổi bật để vừa hô cứu vừa ra hiệu.

Đồng thời, gọi điện thoại cho Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số 114. Đây là đường dây khẩn cấp không mất tiền. Mọi công tác chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ đã được nhà nước chi trả, người dân không phải mất một khoản chi phí nào.

Mở cửa

Nếu muốn mở cửa khi xảy ra hỏa hoạn, bạn cần cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của cửa trước. Khi mở cửa, cần tránh sang một bên để tránh trường hợp lửa tạt vào người.

Nếu không thể tìm một lối thoát an toàn hoặc nhận được sự trợ giúp của người khác, bạn có thể thoát ra từ cửa sổ, ban công hay nhảy qua mái nhà bên cạnh. Để tránh tạm thời và chờ đội cứu hộ đến. Tuyệt đối không trốn trong nhà vệ sinh vì đây là nơi dễ bị ngạt thở do không gian kín.

Thoát hiểm

Khi thoát ra khỏi khu vực hỏa hoạn, tuyệt đối không chen lấn xô đẩy, không sử dụng thang máy để thoát nạn vì khi có sự cố cháy, nổ nguồn điện sẽ bị cắt nên thang máy sẽ bị dừng. Bạn cần bình tĩnh di chuyển theo đường cầu thang bộ.

Hợp tác

Khi xảy ra hỏa hoạn, bạn phải bình tĩnh, chú ý làm theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và đội ngũ cứu hộ.

Nếu xảy ra cháy, nổ tại những nơi tập trung đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, rạp chiếu phim… việc đầu tiên phải thật bình tĩnh tìm cách hoặc tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên để thoát ra khỏi tòa nhà qua các lối thoát nạn thông thường như cầu thang bộ, nơi có đèn Exit (Lối ra). Đây là những lối thoát nạn an toàn nhất.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Bắc Ninh đưa ra lời khuyên, việc trang bị kỹ năng thoát hiểm và thiết kế các đường “thoát hiểm” đối với mỗi ngôi nhà là điều hết sức cần thiết. Trong tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể sử dụng các kĩ năng thoát hiểm, giải cứu cho bản thân và những người trong gia đình. Đáng lưu ý, những “lối thoát hiểm” được thiết kế còn giúp lực lượng cứu hoả có thể tiếp cận và hỗ trợ chúng ta khi đám cháy xảy ra.

Thiết kế “lối thoát hiểm” cho mỗi căn nhà

Khi xây dựng ngôi nhà, người dân cần phải thiết kế lối thoát hiểm, cũng như chuẩn bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy để đề phòng những sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Đối với những gia đình có xây dựng và làm chuồng cọp thì phải thiết kế sao cho bên ngoài không thể vào được, nhưng bên trong có thể ra được dễ dàng. Đơn cử như phải để chìa khóa mở cửa chuồng cọp ở vị trí các thành viên trong gia đình đều biết để cả nhà đều biết và sử dụng được khi cần.

Đặc biệt, cần treo thêm một chiếc búa nhỏ gần chuồng cọp để trong những trường hợp khẩn cấp, nếu mở không được thì dùng búa đập khung sắt để thoát ra ngoài.

Với các gợi ý trên, mong rằng bài viết sẽ giúp bạn bảo vệ được bản thân và gia đình khi gặp phải những trường hợp khẩn cấp do đám cháy gây ra.