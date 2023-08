Cách bảo vệ bản thân khi mắc kẹt trong đám cháy mà bạn không nên bỏ qua

Mới đây nhất đã xảy ra vụ cháy khủng khiếp tại quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Sự cố này đã khiến hơn 10 người chết và 2 người bị thương nặng. Nhiều người bị kẹt lại phải nhảy từ lầu hai cao 7-8 m xuống đất thoát thân, tối 6/9, theo VnExpress đưa tin.

Vậy bạn nên làm gì khi chẳng may xảy ra cháy? Trước hết thay vì hoảng loạn, bạn có thể thoát ra ngoài một cách an toàn khi biết những kĩ năng thoát hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và gia đình khi có hỏa hoạn xảy ra.

Mỗi gia đình nên tự trang bị phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy để phòng khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, mở lối cửa thoát hiểm ra ngoài trên các chuồng cọp, lồng sắt, ban công và không sắp xếp hàng hóa, đồ đạc, tài sản cản trở lối thoát nạn.