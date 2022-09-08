Nhận diện thi thể sau vụ cháy karaoke: người phụ nữ gục ngã khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh trai "Khi đó, tôi vẫn hy vọng nhầm người"

Đời sống 08/09/2022 10:18

Sau tất cả, điều xót xa nhất chính là khoảnh khắc nhận dạng thi thể người thân, người gục ngã, người kiệt sức mà ngã quỵ vì xé lòng.

Nghe tin đám cháy xảy ra nơi có người thân đến hát, làm việc, nhiều người tức tốc bắt xe từ xa đến Bình Dương để tìm kiếm hi vọng cuối cùng.

Thế nhưng, hy vọng đến với người này thì lại vụt tắt với người khác. Không khí buồn bã đợi nhận dạng thi thể tại Bệnh viện Thuận An đêm 7/9 khiến nhiều người phải nhói lòng.

Nhận diện thi thể sau vụ cháy karaoke: người phụ nữ gục ngã khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh trai 'Khi đó, tôi vẫn hy vọng nhầm người' - Ảnh 1Vợ anh Vương (bên trái) và người thân khóc ngất trước cổng nhà xác bệnh viện sau khi nhận dạng chồng, tối 7/9 - Ảnh: VnExpress

Câu chuyện của chị Lan - người nhà nạn nhân được chia sẻ trên VnExpress. Theo đó, khi nghe tin người thân có mặt trong vụ cháy, chị Lan cố gượng dậy cùng dìu chị dâu và trấn an mẹ giữ bình tĩnh. Đứng trước cổng Bệnh viện Thuận An cách quán karaoke cháy chừng 7 km, người phụ nữ khóc nức nở, không nói nên lời.

Chị Lan có anh trai tên Vương, 38 tuổi, là một trong 33 người tử vong ở quán karaoke cháy trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An.

Chị nhớ lại, hôm 6/9, anh Vương từ nhà lái ôtô nói đi nhậu với bạn. Đến khuya, gia đình không liên lạc được với anh. Sáng nay, chị Lan bần thần khi được công an thông báo ôtô anh trai đậu trước quán karaoke bị cháy. Lập tức chị cùng vợ anh Vương vào Bệnh viện An Phú cách hiện trường 500 m nhưng tìm không thấy.

Cả hai tiếp tục đến Bệnh viện tỉnh Bình Dương nhưng không có thông tin. Đến chiều, hai người tìm đến Bệnh viện Thuận An trông ngóng, được cảnh sát cho xem ảnh chụp nhẫn vàng ở ngón áp út kèm hình ảnh căn cước công dân anh trai. "Khi đó, tôi vẫn hy vọng nhầm người", chị Lan nói.

Đến 18h, mọi hy vọng trong chị Lan tắt ngấm khi nhận dạng đúng anh trai dù thân thể, áo quần cháy xém, quần áo phủ màu đen bởi khói. Chị cho biết, anh trai vừa lấy vợ vào năm ngoái, mới có con đầu lòng 8 tháng.

Theo ghi nhận từ Vietnamnet, thời điểm này cũng có hàng trăm người thân, bạn bè của nạn nhân chung tình cảnh như gia đình chị Lan, chờ đợi nhận dạng, ngóng tin. Trong tiềm thức của họ vẫn trông ngóng với hy vọng là người thân đã thoát được lúc đám cháy bùng lên.

Nhận diện thi thể sau vụ cháy karaoke: người phụ nữ gục ngã khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh trai 'Khi đó, tôi vẫn hy vọng nhầm người' - Ảnh 2Hàng chục người thân đứng chờ bằng được tin tức của các nạn nhân - Ản: Zing

Nhận diện thi thể sau vụ cháy karaoke: người phụ nữ gục ngã khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh trai 'Khi đó, tôi vẫn hy vọng nhầm người' - Ảnh 3Một gia đình gần 20 người ôm di ảnh, hoa và nhang đến Bệnh viện Đa khoa Thuận An để chờ đưa thi thể người thân của mình về - Ảnh: Zing

VnExpress cho biết, tối 7/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận tổng cộng 33 người tử vong trong vụ hoả hoạn xảy ra tại quán karaoke ở TP Thuận An.

Lúc 20h, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong số nạn nhân tử vong ở vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú có 17 nam và 16 nữ.

Trong số này, một nữ nhân viên chết tại bệnh viện do nhảy từ trên cao xuống. Thi thể các nạn nhân được đưa tới nhà xác Bệnh viện đa khoa Thuận An. Công tác tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc, các lực lượng rút dần về đơn vị.

Thông tin từ Tuổi Trẻ Online, 9h sáng nay 8-9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke An Phú làm 33 người chết. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì họp báo.

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