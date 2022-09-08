Vụ cháy quán karaoke: Nhiều phòng vẫn đóng cửa hát tiếp khi được báo có cháy

Đời sống 08/09/2022 10:45

Dù được nhân viên báo có cháy, nhiều khách trong tình trạng say xỉn vẫn phớt lờ, đóng cửa hát tiếp dẫn đến 33 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ Thanh Niên, trong buổi họp báo sáng nay, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc.

Vụ cháy quán karaoke: Nhiều phòng vẫn đóng cửa hát tiếp khi được báo có cháy - Ảnh 1Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cung cấp thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Niên

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết vụ cháy do chập nguồn điện gây cháy từ vách (cách âm) của quán, nguồn nhiệt phát sinh nhanh. Khi phát hiện khói ở phòng 303 (có 4 người, tầng 3), có nhân viên gọi báo có cháy nhưng một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa hát tiếp. Trong đó, có phòng còn chốt cửa lại để hát.

Theo ông Quyên, các nạn nhân đã uống rượu bia trong tình trạng lơ tơ mơ, khi nhân viên gọi có cháy thì khách không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng để hát tiếp.Nhân viên đã hướng dẫn chạy ngược lên sân thượng và chạy xuống dưới tầng trệt, những người theo hướng dẫn của nhân viên này đều đã được cứu sống.

VnExpress cũng dẫn phát biểu của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Cho nên, dù các chiến sĩ đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu.

Phó chủ tịch UBND Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết đây là vụ cháy nhỏ, dù tiếp cận nhanh nhưng thiệt hại về người lớn. Có nhiều câu hỏi chưa thể trả lời hôm nay vì chưa khám nghiệm hiện trường, chưa xác định nguyên nhân cụ thể nên chưa thể xác định trách nhiệm.

Vụ cháy quán karaoke: Nhiều phòng vẫn đóng cửa hát tiếp khi được báo có cháy - Ảnh 2Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng - Ảnh: VnExpress

Hiện, Giám đốc Công an cho biết đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trên cơ sở đó, kết hợp với công tác điều tra ban đầu, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, và nhân viên cơ sở để đánh giá toàn bộ quy trình hoạt động.

Trước đó, theo báo cáo của UBND Bình Dương, quán karaoke được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9/12/2015 và sau đó thay đổi vào 7/9/2016, được kinh doanh karaoke. Quán có vốn điều lệ một tỷ đồng, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi), ngụ phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương làm chủ.

Cơ sở được chứng nhận duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát PCCC Bình Dương cấp ngày 8/2/2017 và trang bị phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định. Từ khi thành lập, quán được kiểm tra PCCC ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, đều đạt quy định.

Vụ cháy quán karaoke: Nhiều phòng vẫn đóng cửa hát tiếp khi được báo có cháy - Ảnh 3Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy tại quán karaoke ở TP Thuận An, Bình Dương, ngày 7/9 - Ảnh: VnExpress

Từ khi hoạt động, công an đã kiểm tra quán 5 lần, xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng. Trong đó, 4 lần cơ sở này bị xác định vi phạm vì hoạt động quá giờ được phép, không cung cấp biển tên cho người lao động. Công an không phát hiện vi phạm về tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy, múa thoát y tại cơ sở.

Đến 21h30 ngày 7/9, 19 trong tổng số 32 nạn nhân phát hiện tại vụ cháy đã được nhận dạng (không tính trường hợp tử vong tại bệnh viện). Công an đã khám nghiệm tử thi 22 người, 12 người đang được khám nghiệm, 10 thi thể đã được giao cho gia đình mai táng.

Thời điểm xảy ra cháy (20h30 ngày 6/9), quán karaoke này có 5 trong tổng số 30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại cơ sở - 30 khách hát và 30 nhân viên quán.

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