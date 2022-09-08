Vụ cháy karaoke: Đi báo cháy, nữ nhân viên bị kéo vào phòng tiếp tục hát

Đời sống 08/09/2022 12:30

Khi vụ cháy xảy ra, một số nữ nhân viên chạy đến phòng hát báo cháy tuy nhiên bị khách say xỉn kéo vào phòng để tiếp tục hát.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing News về việc dường như lực lượng chức năng đang "đổ lỗi" cho các nạn nhân thay vì nhìn nhận trách nhiệm, ông Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết việc hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy đều đã được phổ biến cụ thể. Tuy nhiên, khi vụ cháy xảy ra, trong điều kiện hoảng loạn về tâm lý, tinh thần, nhiều người đã không thực hiện đúng quy định về PCCC.

Vụ cháy karaoke: Đi báo cháy, nữ nhân viên bị kéo vào phòng tiếp tục hát - Ảnh 1Giám đốc Công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên - Ảnh: VnExpress

Theo lãnh đạo công an tỉnh, ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ quan, một phần trách nhiệm do những người tham gia ở các phòng hát. Đa phần đều trong tình trạng uống rượu bia, không tỉnh táo.

Theo lời kể lại từ nhân viên thoát khỏi đám cháy, khi nhân viên, quản lý kêu gọi xảy ra cháy ở quán, đề nghị một số người hát đi theo lối thoát hiểm nhưng một số phòng không chạy. Thậm chí, một số người cố tình kéo tay nhân viên vào trong phòng hát tiếp.

"Ý thức họ không chấp hành tốt. Nếu chấp hành tốt, nghe lời cúi thấp người chạy xuống tầng trệt thì đã thoát hoặc được cứu. Còn chạy ngược lên, chạy vào phòng vệ sinh chốt cửa thì khoảng 5-7 phút sau ngạt oxy và bị chết cháy. Tôi trực tiếp tới phòng ở tầng 3, các phòng không vào được. Phải dùng lực đẩy vào và thấy 7-8 nạn nhân chết trong tư thế ngạt khói, nằm trong phòng vệ sinh. Tôi muốn nhấn mạnh ý thức của những người hát karaoke", Zing dẫn lời lãnh đạo công an tỉnh.

Phóng viên VnExpress đặt câu hỏi về việc cơ sở có đảm bảo điều kiện về lối thoát nạn như Thông tư 147 của Bộ Công an. Giám đốc Công an Bình Dương nhận định sơ bộ chưa kiểm tra hết. Nhưng là người trực tiếp khám nghiệm hiện trường ông thấy lối thang bộ đi từ trên các phòng xuống dưới tầng trệt và hướng lên sân thượng đều đảm bảo yêu cầu, có đường thoát hiểm theo hai hướng.

"Bố trí về thang bộ, thang máy, thoát hiểm có đảm bảo nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định hiện trường", ông Quyên nói và cho biết trong hôm nay sẽ kiểm tra kĩ điều kiện quy chuẩn có đúng sơ đồ thiết kế.

Trước đó, tối 6/9 đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn ở quán karaoke An Phú. Quán có tổng diện tích sàn hơn 1.500 m2, khu vực cháy nằm ở tầng 2 và 3, rộng chừng 400 m2. Lúc này trong quán có khoảng 60 nhân viên và khách.

Vụ cháy karaoke: Đi báo cháy, nữ nhân viên bị kéo vào phòng tiếp tục hát - Ảnh 2Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke ở An Phú - Ảnh: Thanh Niên

Một số người đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng lên dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người không chịu được sức nóng phải chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất, bị thương nặng. Vụ cháy làm chết 32 người.

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