Cháy lớn, lửa khói bốc lên nghi ngút tại quán bar ở Bắc Ninh

Đời sống 08/09/2022 16:20

Chiều 8-9, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đang tập trung khống chế, dập tắt đám cháy tại quán cà phê và bida club (quán Cool Lounge, ngã ba đường Hồ Ngọc Lân - Y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu trên Tuổi Trẻ Online, vào khoảng 13h30 chiều 8-9, quán Cool Lounge nằm ở ngã ba đường Hồ Ngọc Lân - Y Na bốc cháy. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa cháy dữ dội, khói bốc lên cao hàng chục mét. 

Cháy lớn, lửa khói bốc lên nghi ngút tại quán bar ở Bắc Ninh - Ảnh 1Đám cháy nhìn từ trên cao - Ảnh: Lao Động

Trao đổi với tờ báo trên lúc 14h30, ông Nguyễn Kinh Quyền, chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa.

Cháy lớn, lửa khói bốc lên nghi ngút tại quán bar ở Bắc Ninh - Ảnh 2Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Lao Động

Báo Lao Động cho biết, thời điểm xảy ra cháy, TP.Bắc Ninh đang có mưa, tuy vậy việc dập lửa cũng hết sức khó khăn, có lúc tưởng đã dập tắt được nhưng ngọn lửa lại bùng lên sau đó. 

Lực lượng chức năng đã phá kính để cho nước tiếp cận vào bên trong quán bar. Một cảnh sát bị thương do miếng kính vỡ rơi trúng và được lực lượng y bác sĩ chăm sóc ngay tại khu vực gần hiện trường vụ cháy - ghi nhận của PV Báo Lao Động.

Đến 14h45, nhiều xe chữa cháy tiếp tục được điều tới hiện trường dập lửa. Người dân hiếu kỳ tập trung gần khu vực đám cháy livestream lên mạng xã hội, gây cản trở lực lượng chữa cháy.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại. 

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