Người dân t.á h.ỏ.a khi phát hiện t.h.i t.h.ể người đàn ông nổi trên mặt hồ ở Đồng Nai

Người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông 33 tuổi, nổi trên mặt hồ nước trung tâm thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai).

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 9.9, Công an huyện Trảng Bom, cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết dưới hồ nước trung tâm thị trấn Trảng Bom.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, hơn 6 giờ sáng cùng ngày, người dân tá hoả phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên mặt nước hồ. Nhận tin báo, Công an thị trấn Trảng Bom đã đến hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân đi giày thể thao, mặc quần jeans, áo khoác tối màu. Trên người không có tài sản. Ngay sau đó, lực lượng Công an thị trấn Trảng Bom đã đến hiện trường phối hợp người dân đưa thi thể người đàn ông lên bờ hồ.

Báo Tuổi Trẻ Online cho biết, bước đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Lê Trọng M. (33 tuổi, trú tại khu phố 2, thị trấn Trảng Bom).

Người nhà cũng cấp thông tin về nạn nhân, cụ thể, M. trước đó có vay tiền qua app điện tử và từng nhiều lần bị đòi nợ nên M. bỏ nhà đi ngày 7.9 đến sáng nay thì phát hiện vụ việc.

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